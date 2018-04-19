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Букмекеры: «Челси» прервёт серию «Бёрнли» из пяти побед в чемпионате Англии
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Букмекеры: «Челси» прервёт серию «Бёрнли» из пяти побед в чемпионате Англии 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: ChelseaNews.Ru
Букмекеры назвали фаворита перенесённого матча 31-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Челси», который состоится сегодня, 19 апреля. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени. До этого «Бёрнли» выиграл пять матчей в турнире подряд.
Букмекеры склоняются к победе «Челси» и предлагают поставить на гостей за 1.91. Шансы «Бёрнли» на победу оценены коэффициентом 4.25. Поставить на ничью можно за 3.40.
По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.10, а на ТМ 2,5 гола — за 1.67.
Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.95.
Самые вероятные авторы голов — Оливье Жиру (2.10), Альваро Мората (2.20) и Эден Азар (2.40).
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