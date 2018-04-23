Два игрока летом покинут «Спартак» по решению Карреры

Как минимум два футболиста московского «Спартака» покинут клуб после окончания текущего сезона. Речь идёт о защитнике Николе Максимовиче и полузащитнике Марио Пашаличе , которые вступают за «красно-белых» на правах аренды, сообщает TMW.

По информации источника, главный тренер «Спартака» Массимо Каррера остался недоволен игрой футболистов и порекомендовал руководству клуба не выкупать их трансферы.

Напомним, Пашалич перебрался в «Спартак» из «Челси» летом 2017 года, Максимович перешёл из итальянского «Наполи».

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