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Два игрока летом покинут «Спартак» по решению Карреры
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Два игрока летом покинут «Спартак» по решению Карреры 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Как минимум два футболиста московского «Спартака» покинут клуб после окончания текущего сезона. Речь идёт о защитнике Николе Максимовиче и полузащитнике Марио Пашаличе, которые вступают за «красно-белых» на правах аренды, сообщает TMW.
По информации источника, главный тренер «Спартака» Массимо Каррера остался недоволен игрой футболистов и порекомендовал руководству клуба не выкупать их трансферы.
Напомним, Пашалич перебрался в «Спартак» из «Челси» летом 2017 года, Максимович перешёл из итальянского «Наполи».
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