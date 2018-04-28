Евгений Ловчев: «Спартак» выиграет в Перми, а «Локо» — в Краснодаре

«Амкар» — «Спартак» . 29 апреля, начало в 14:00 Как говорил Андрей Петрович Старостин , все потеряно, кроме чести. Думал, после поражения в Кубке от «Тосно» игроки соберутся, поговорят, захотят доказать. Но ничего не доказали, в матче с «Ахматом» играли еще хуже. И понятно, что сейчас главная задача тренера вывести из состояния грогги футболистов. Мне звонят люди и спрашивают: «Они что, плавят Карреру?» Да, ерунда, никого они не плавят! С такой игрой только себя плавят.

Игра у команды не поставлена, и каждый раз, когда «Спартак» проигрывает, это хорошо видно. Каррера часто говорил о блестящих глазах после того, как возглавил команду. Но сейчас это уже не работает — глаза не блестят. А футбола у команды нет. Но нельзя же так плохо выглядеть, как выглядели Промес и Фернандо в матче с «Ахматом». Они что, разучились играть в футбол? Не разучились. Мы же знаем, как они умеют играть. Вот сейчас тренер и должен проявить свой класс, чтобы вывести игроков из этого состояния через тренировки, через индивидуальные беседы.

«Спартак» еще все не потерял, и, прежде всего, команда претендует на второе место. В 28-м туре конкуренты играют между собой.

В Перми очень крепкая команда, которая борется за выживание. Но, мне кажется, что «Спартак» соберется и выиграет 2:0.

«Зенит» играет дома, наверняка, соберется полный стадион. Но «Зенит» сейчас не играет в силу своих футболистов, которые на данный момент есть в команде. ЦСКА всегда славился обороной и своим вратарем. Думаю, это уравновесит шансы. Будет ничья 1:1.

«Краснодар» — «Локомотив». 30 апреля, начало в 19.00 «Локо» ниже определенного уровня не опускается. Если не очень ладится впереди, выручает оборона. Команда провела две не очень удачные игры дома. Но соперники сделали ставку на оборону. Такую насыщенную защиту наши команды тяжело преодолевают.

Однако в Краснодаре играющая команда, хозяева в обороне отсиживаться не будут. В «Локомотиве» индивидуально сильные игроки, они получат необходимое пространство.

Думаю, «Локо» выиграет 2:1, и это уже будет половина золотой медали.