Каррера объяснил, почему Пилипчук не полетел со «Спартаком» на матч с «Амкаром»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера объяснил, почему один из тренеров команды Роман Пилипчук не полетел вместе с командой в Пермь.

«Пилипчук не приехал в Пермь, потому что отправился смотреть матч «Ростова». Через неделю нам предстоит играть с этой командой, и я предпочёл, чтобы мой помощник посмотрел их игру вживую. Те решения, которые я принимаю о распределении своих помощников, я не должен объяснять никому. Я решил, что нам это нужно, вот и всё.

Почему мы перешли на игру в три защитника? Учитывали то, какая команда нам сегодня будет противостоять, поэтому выбрали такой состав и такую схему», — сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».