Каррера прокомментировал слухи о драке на тренировке «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о том, что после поражения «красно-белых» в матче против «Тосно» в Кубке России на тренировке команды произошла драка. По словам итальянского специалиста, в его коллективе нет никаких конфликтов, а капитан команды Денис Глушаков был выведен из стартового состава исключительно из соображений ротации.

«Никакой драки не было. Когда идут плохие результаты, всегда появляются разные слухи. Глушаков не играл не потому, что он не забил пенальти с «Тосно» и не потому, что была критика в его сторону. Мы проиграли «Тосно» не из-за него. Ответственность несут все. Проиграл весь «Спартак». И давайте понимать друг друга. Иначе каждый раз, когда я выставляю тот или иной состав, вынужден буду ругаться с журналистами. Я ни на кого не смотрю по-особенному. Не являюсь другом всех игроков, но и нет того, кого я недолюбливаю. Делаю свой выбор исходя из того, что вижу в матчах и на тренировках» — цитирует специалиста «Спорт Экспресс».

Напомним, днём ранее «Спартак» потерпел третье поражение подряд, уступив грозненскому «Ахмату» в матче 27 тура чемпионата России. Ранее «красно-белые» проиграли екатеринбургскому «Уралу» и вылетели из Кубка, уступив «Тосно». При этом в матче против команды из Ленинградской области Денис Глушаков не забил решающий пенальти и стал объектом критики со стороны болельщиков.

Новости футбола: Головин может продолжить карьеру в Италии.

«Спартак»: Каррера взял на себя вину за поражение «Спартака» от «Ахмата»