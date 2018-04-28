Максим Деменко: «Спартаку» нужно оставить Карреру

— Внутри «Спартака» действительно что-то происходит. Никто не пишет об этом, стараются не афишировать. Каррера в этой ситуации заявляет, что готов уйти. Говорит, что знает, в чем причина, но не будет ее озвучивать. Значит, что-то произошло. Причем в такой ответственный момент. Шансы на золото у красно-белых еще были после того, как «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» и «Уфой». Для «Спартака», думаю, стало ударом, что у них самих пошли поражения.

— Чьей вины больше в таких проигрышах — главного тренера или игроков?

— В этой ситуации нет какого-то конкретного виновника. Наверное, Каррера понимает, что где-то допустил ошибку, но и футболисты оплошали. Что-то в «Спартаке» произошло. Имею в виду внутренние отношения. Возможно, было недовольство со стороны главного тренера. Потом, наверняка пошло недопонимание, возможно, появились какие-то группы футболистов. Мы видим, в какой ком в итоге все вылилось. Виноваты здесь обе стороны. Как мне кажется, самая начальная стадия произошла после игры с «Тосно». После поражения в этом матче «Спартак» оказался морально опустошен. Как такое забыть? Вроде бы это Кубок, и очки не потеряли, но до финала оставался один шаг.

— Если все-таки у «Спартака» не получится попасть в Лигу чемпионов, стоит ли убирать Массимо Карреру?

«Евро-футбол.ру». — Команда второй сезон билась за чемпионство. Да, не попала в финал Кубка России. Но туда многие ведущие клубы не попали. Если придет новый тренер, никто не знает, как пойдет. Мы видим пример Манчини. Да, это сильный тренер, но он не смог сделать в Питере команду. Нужно разобраться с микроклиматом внутри коллектива и оставить работать Карреру, — цитирует Деменко

Напомним, «Спартак» занимает третье место в чемпионате России, имея в активе 50 очков в 27 матчах. Завтра команде предстоит выездной матч с «Амкаром».