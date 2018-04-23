Массимо Каррера: «У меня нет вообще никаких проблем с Глушаковым. Точка»

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения от «Ахмата» (1:3) в матче 27-го тура чемпионата России прокомментировал ситуацию с капитаном красно-белых Денисом Глушаковым . Во встрече 26-го тура с «Уралом» хавбек был заменен, в полуфинале Кубка против «Тосно» вышел на замену в концовке, а игру с «Ахматом» провел на скамейке.

— Очень много в последнее время критикуют Глушакова. Сегодня вы оставили его в запасе…

— Глушаков не играл не потому, что он не забил пенальти с «Тосно» и не потому, что была критика в его сторону. Мы проиграли «Тосно» не из-за него. Ответственность несут все. Проиграл весь «Спартак». И давайте понимать друг друга. Иначе каждый раз, когда я выставляю тот или иной состав, вынужден буду ругаться с журналистами. Я ни на кого не смотрю по-особенному. Не являюсь другом всех игроков, но и нет того, кого я недолюбливаю. Делаю свой выбор исходя из того, что вижу в матчах и на тренировках. И я также могу ошибаться. И ошибаюсь! Много ошибаюсь. Но я совершаю эти ошибки до матча. А после них — легко говорить. Я беру на себя ответственность потому, что я главный тренер. Но прекратите каждый раз после поражений начинать говорить о слухах, проблемах, конфликтах и прочих. Нет никаких проблем! Можно выигрывать, а можно проигрывать.

У меня нет вообще никаких проблем с Глушаковым. Это просто тактический выбор. Точка.

— Что увидели положительного в этом матче?