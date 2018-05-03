Помощник тренера «Спартака» Карреры покинет клуб по окончании сезона

"Решение о том, чтобы после этого сезона возобновить самостоятельную работу, вызревало у меня давно. Оно никак не зависело от итогов чемпионата России, поэтому и решил сказать об этом сейчас, а не после завершения первенства", — цитирует Пилипчука «Спорт-экспресс».

Специалист отметил, что опыт работы в «Спартаке» поможет ему в дальнейшей карьере.

"Не хотел бы, чтобы кто-то истолковал мой уход и нынешнее заявление о нем превратно. Подчеркиваю: «Спартак» стал для меня родной командой, в оставшихся до конца чемпионата турах я сделаю всё, что от меня потребуется, чтобы мы завершили первенство на максимально высоком месте", — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта рассматривает главного тренера «Спартака» Массимо Карреру в качестве замены нынешнему наставнику клуба Массимилиано Аллегри.