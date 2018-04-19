Сергей Горлукович: «Отставка? Да Карере памятник нужно ставить!»

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович после поражения в полуфинале Кубка России от «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти) в интервью «СЭ» отметил, что главному тренеру красно-белых Массимо Каррере​ стоит поставить памятник, несмотря на поражение.

— Каррера себя не исчерпал? Ему уже задают вопросы о готовности к отставке?

— Исчерпал? Отставка? Да ему памятник нужно ставить! Вот когда заходишь на территорию стадиона, там стоит чудовище 10-метровое. Гладиатор… Вот его надо снести, а туда поставить статую Карреры. Огромный памятник итальянцу. А на чудовище это мне стыдно смотреть.

— Не велика ли честь Карерре? За что памятник?

— За первое чемпионство за 16 лет. За то, что в этом году «Спартак» имеет шанс напрямую попасть в Лигу чемпионов. Разве мало? При нем наконец-то появилась стабильность результатов. ( Виталий АЙРАПЕТОВ

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