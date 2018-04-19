Ещё
Сергей Горлукович: «Отставка? Да Карере памятник нужно ставить!»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Горлукович: «Отставка? Да Карере памятник нужно ставить!» 

Спорт-Экспресс 52 минуты назад
Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович после поражения в полуфинале Кубка России от «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти) в интервью «СЭ» отметил, что главному тренеру красно-белых Массимо Каррере​ стоит поставить памятник, несмотря на поражение.
— Каррера себя не исчерпал? Ему уже задают вопросы о готовности к отставке?
— Исчерпал? Отставка? Да ему памятник нужно ставить! Вот когда заходишь на территорию стадиона, там стоит чудовище 10-метровое. Гладиатор… Вот его надо снести, а туда поставить статую Карреры. Огромный памятник итальянцу. А на чудовище это мне стыдно смотреть.
— Не велика ли честь Карерре? За что памятник?
— За первое чемпионство за 16 лет. За то, что в этом году «Спартак» имеет шанс напрямую попасть в Лигу чемпионов. Разве мало? При нем наконец-то появилась стабильность результатов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полностью интервью Горлуковича
Спорт-Экспресс: последние новости
Супер-обыгрыш Мбаппе в полуфинале Кубка Франции. Видео Аспас получил травму и выбыл на 3 недели "Сан-Антонио" не собирается расставаться с Леонардом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦСКА обеспечил себе участие в еврокубках
Каррера готов уйти в отставку
Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США
WADA решило «добить» Россию97
ФИФА решила отменить Кубок конфедераций2
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение