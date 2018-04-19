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Сергей Горлукович: «Отставка? Да Каррере памятник нужно ставить!»
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Сергей Горлукович: «Отставка? Да Каррере памятник нужно ставить!» 

Спорт-Экспресс 46 минут назад
Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович после поражения в полуфинале Кубка России от «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти) в интервью «СЭ» отметил, что главному тренеру красно-белых Массимо Каррере​ стоит поставить памятник, несмотря на поражение.
— Каррера себя не исчерпал? Ему уже задают вопросы о готовности к отставке?
— Исчерпал? Отставка? Да ему памятник нужно ставить! Вот когда заходишь на территорию стадиона, там стоит чудовище 10-метровое. Гладиатор… Вот его надо снести, а туда поставить статую Карреры. Огромный памятник итальянцу. А на чудовище это мне стыдно смотреть.
— Не велика ли честь Карерре? За что памятник?
— За первое чемпионство за 16 лет. За то, что в этом году «Спартак» имеет шанс напрямую попасть в Лигу чемпионов. Разве мало? При нем наконец-то появилась стабильность результатов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полностью интервью Горлуковича
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