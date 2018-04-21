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Ветеран «Спартака»: надо поддержать Карреру после вылета из Кубка России
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Ветеран «Спартака»: надо поддержать Карреру после вылета из Кубка России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд оценил работу Массимо Карреры на посту главного тренера красно-белых. Слова эксперта приводит Rusfootball.info.
"Что касается Карреры, то решение о его отставке было бы неправильным. Надо дать человеку работать — ничего страшного не произошло.
Да, поражение в Кубке России — это очень неприятно. Я до сих пор не могу понять, действительно это было, или мне все это приснилось. То, что было, это, конечно, позор.
Я говорю с точки зрения футболиста, который сам играл в кубковых матчах и который дважды был награжден кубком. И, конечно, эту награду добывает команда, которая выходит «драться». Надо выложиться в каждой конкретной игре и выиграть Кубок.
Ни в коем случае нельзя его увольнять. Потому что несмотря ни на что работает-то он хорошо. Да, бывают ошибки. И что, за каждую неудачу снимать с работы? Думаю, нет. На ошибках учатся. Надо его поддержать", — заявил Рейнгольд.
"Спартак" проиграл «Тосно» по пенальти и вылетел из Кубка России. В финале клуб из Ленинградской области сыграет с курским «Аванградом».
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