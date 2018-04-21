Ветеран «Спартака»: надо поддержать Карреру после вылета из Кубка России

"Что касается Карреры, то решение о его отставке было бы неправильным. Надо дать человеку работать — ничего страшного не произошло.

Да, поражение в Кубке России — это очень неприятно. Я до сих пор не могу понять, действительно это было, или мне все это приснилось. То, что было, это, конечно, позор.

Я говорю с точки зрения футболиста, который сам играл в кубковых матчах и который дважды был награжден кубком. И, конечно, эту награду добывает команда, которая выходит «драться». Надо выложиться в каждой конкретной игре и выиграть Кубок.

Ни в коем случае нельзя его увольнять. Потому что несмотря ни на что работает-то он хорошо. Да, бывают ошибки. И что, за каждую неудачу снимать с работы? Думаю, нет. На ошибках учатся. Надо его поддержать", — заявил Рейнгольд.

"Спартак" проиграл «Тосно» по пенальти и вылетел из Кубка России. В финале клуб из Ленинградской области сыграет с курским «Аванградом».