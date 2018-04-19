Дубль Хуанми помог «Реал Сосьедаду» разгромить «Атлетико»

«Реал Сосьедад» на своем поле одержал разгромную победу над мадридским «Атлетико» в матче 33-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 3:0, сообщает "Советский спорт"

В составе победителей дубль оформил Хуанми. Еще один забитый мяч на счету Виллиана Жозе

Несмотря на поражение, «матрасники» продолжают занимать второе место в испанской Примере. В активе команды Диего Симеоне 71 очко.

Испания. Примера. 33-й тур "Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян) — «Атлетико» (Мадрид) — 3:0 Голы: 1:0 — Жозе — 27, 2:0 — Хуанми — 80, 3:0 — Хуанми — 90+2