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Дубль Хуанми помог «Реал Сосьедаду» разгромить «Атлетико»
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Дубль Хуанми помог «Реал Сосьедаду» разгромить «Атлетико» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Реал Сосьедад» на своем поле одержал разгромную победу над мадридским «Атлетико» в матче 33-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 3:0, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей дубль оформил Хуанми. Еще один забитый мяч на счету Виллиана Жозе.
Несмотря на поражение, «матрасники» продолжают занимать второе место в испанской Примере. В активе команды Диего Симеоне 71 очко.
Испания. Примера. 33-й тур "Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян) — «Атлетико» (Мадрид) — 3:0 Голы: 1:0 — Жозе — 27, 2:0 — Хуанми — 80, 3:0 — Хуанми — 90+2
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