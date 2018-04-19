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Оторваться от земляков: «Атлетико» едет за тремя очками в Сан-Себестьян
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Оторваться от земляков: «Атлетико» едет за тремя очками в Сан-Себестьян 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»
Стадион: «Аноэта» (Сан Себастьян, Испания)
Начало матча: 20:30  Арбитр: Хавьер Альберола Рохас (Кастилия-Ла-Манча)
В одном из заключительных поединков 25-го тура испанской Ла Лиги встретятся «Реал Сосьедад» и «Атлетико». У матча есть очевидный фаворит, хотя в Сан-Себастьяне любому сопернику играть тяжело. И, тем не менее, амбиции мадридского клуба на сегодняшний день намного выше, чем у соперника. Что касается басков, то у них едва ли осталась мотивация на текущий сезон, так как с места в середине турнирной таблицы сан-себастьянцам уже не уйти.
"Реал Сосьедад" в нынешнем сезоне ставил перед собой достаточно амбициозные задачи как в еврокубках, так и на внутренней арене. Однако планы порой идут в разрез с реальным положением дел. В результате баски вылетели из Лиги Европы на ранней стадии плей-офф, а в чемпионате они сегодня идут только на одиннадцатой позиции. После 32 сыгранных туров в их активе числится сорок набранных пунктов при положительной разнице забитых и пропущенных мячей 57:52.
Отметим, что в своих последних поединках сан-себастьянцы одержали две победы над «Жироной» и «Лас-Пальмасом» с общим счетом 6:0. А до этого «Реал Сосьедад» выиграл всего 3 из 13 предыдущих матчей в чемпионате Испании. В то же время ему удалось победить в четырех из пяти последних поединков на своем поле. А его домашняя результативная серия насчитывает восемь матчей, в половине из которых он забивал минимум четыре гола.
"Атлетико" текущий сезон проводит в привычной для себя прагматичной манере. Состав матрасников уже несколько лет остается более-менее стабильным, что является залогом успеха команды и большим плюсом для главного тренера, который также верен своей команде. На сегодняшний день мадридцы занимают второе место в чемпионате, имея семьдесят одно очко при разнице мячей 54:15.
На выезде «матрасники» не побеждают три матча подряд, набрав в них только одно очко. Для сравнения, перед этим они выиграли семь из восьми гостевих матчей. Кроме того, «Атлетико» пропускал в каждом из четырех последних матчей вдали от дома, хотя перед этим в семи из восьми гостевых встречах «индейцам» удавалось оставить собственные ворота в неприкосновенности.
В первом круге «Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 2:1. Это был четвертый кряду матч противостояния, в котором победила команда, игравшая дома. Кроме того, продолжается безничейная серия, достигшая 11 матчей — восемь из них выиграла команда из Мадрида и три «Реал Сосьедад». Последняя ничья в матче этих клубов была зафиксирована в мае 2012 года, когда в Мадриде был зафиксирован счет 1:1.
Интересные факты противостояния «Реала Сосьедад» и «Атлетико»:
В последних 7 очных поединках «Атлетико» проиграл один раз  "Реал Сосьедад" не пропускает в 3 матчах кряду
"Атлетико" забивает в Примере в 5 играх подряд
Последний раз команды играли между собой вничью в мае 2012 года
Ориентировочные составы на игру:
"Реал Сосьедад": Тоньо — Элустондо, Льоренте, Р. Навас, К. Родригес, Сурутуса, Ильярраменди, Янузай, Каналес, Оярсабаль, Жозе.
"Атлетико": Облак — Врсалько, Годин, Хуанфран, Хименес, Ф. Луис, Томас, Коке, Сауль, Габи, Гризманн, Ф. Торрес.
Прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Атлетико»:
"Атлетико" едет в гости к «Реалу Сосьедад» исключительно за победой, которая в свете очковых потерь мадридского "Реала" еще больше приблизит «матрасников» к серебряным медалям. В родных стенах баски всегда опасны, но не настолько, чтобы претендовать на выигрыш в противостоянии с одним из лидеров чемпионата.
В качестве прогноза на этот матч букмекеры отдают небольшое превосходство мадридскому клубу. Так на победу команды Диего Симеоне предлагается коэффициент 2.30 баллов. Ничья оценивается в среднем в 3.25 баллов. Победа же хозяев поля равна коэффициенту 3.30.
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