«Реал Сосьедад» — «Атлетико». Прогноз на матч 33-го тура испанской Ла Лиги (19.04.2018, 20:30 мск).
После вчерашней осечки "Реала" мадридский «Атлетико» может вплотную приблизиться к серебряным медалям чемпионата, оторвавшись от своих соседей уже на 6 очков в таблице, но для этого матрасникам предстоит решить непростую задачу — в гостях обыграть «Реал Сосьедад», который находится в хорошей форме и настроении. Букмекеры сомневаются перед этим матчем в победе «Атлетико», оценивая её весьма высоким коэффициентом 2.35.
Команда
"Атлетико"
54:15 "Реал Сосьедад"
57:52 "Реал Сосьедад"
Для «Реал Сосьедада» определённо пошла на пользу смена главного тренера. Месяц назад сан-себастьянцы дома проиграли «Хетафе» (1:2), и эта неудача стала последней каплей для руководства клуба, которое уволило Эусебио Сакристана. Новым наставником команды стал Иманоль Альгуасиль, ранее работавший с резервистами в Сан-Себастьяне. Ожидается, что он отработает с главной командой лишь до конца сезона, а летом команду примет именитый специалист, вроде Бенитеса либо Эмери. Но если «Реал Сосьедад» при Альгуасиле продолжит выдавать успешные результаты, то кто знает — может ему дадут шанс. В трёх матчах при новом тренеры сан-себастьянцы не пропустили ни одного гола, сперва сыграв в гостях вничью с «Эйбаром» (0:0), затем разгромив дома «Жирону» (5:0), а в прошлом туре была минимальная гостевая победа над «Лас-Пальмасом» (1:0).
Не сыграют: Мигель Мойя, Карлос Мартинес, Хон Гуриди и Хаби Прието (травмированы).
Под вопросом: Иманоль Агиррече.
"Атлетико"
"Атлетико" начинает для себя последний месяц клубного сезона, и «матрасникам» нужно решить две главные задачи. Более простая задача — удержать второе место в чемпионате. «Реал» вчерашней домашней ничьей с басконским «Атлетиком» (1:1) приблизил команду Диего Симеоне к реализации этой цели. Напомним, что в позапрошлом туре «Атлетико» также сыграл на «Сантьяго Бернабеу» вничью 1:1, сохранив своё преимущество. В минувшие же выходные команда Симеоне дома разгромила «Леванте» (3:0). Более сложной задачей для «Атлетико» является выигрыш трофея в Лиге Европы. Уже через неделю «матрасники» сыграют первый полуфинальный матч евротурнира с «Арсеналом» в Лондоне. Перед ним нужно будет сыграть ещё один матч Ла Лиги — дома с «Бетисом».
Не сыграют: Лукас (дисквалифицирован). Фелипе Луис и Диего Коста (травмированы).
Ориентировочные составы
Где смотреть матч
Телеканалы «Матч! Футбол 3» и «Сетанта Спорт Евразия» в прямом эфире покажут матч «Реал Сосьедад» — «Атлетико», начиная с 20:25 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи пройдёт на спортивном портале LiveResult.Ru.
Статистика личных встреч
"Реал Сосьедад" уступает столичному «Атлетико» по статистике личных встреч: +40=28-66, разница мячей — 164:235. Хотя если брать последнюю четверть века, то здесь преимущество «матрасников» совсем небольшое — 17 побед против 15-ти, при восьми ничейных результатах. В матче первого круга нынешнего сезона мадридцы с большим трудом выиграли дома 2:1 (Луис 63', Гризманн 88' — Виллиан Жозе 29'). В прошлом сезоне сан-себастьянцы дома обыграли «Атлетико» 2:0, благодаря двум пенальти.
Интересные факты
"Реал Сосьедад" не пропустил ни одного гола в трёх матчах с новым тренером (+2=1-0, 6:0);
"Реал Сосьедад" забивал в каждом из последних девяти домашних матчей;
"Атлетико" выиграл 6 из последних семи очных матчей у «Реал Сосьедада» (+6=0-1, 12:3);
"Атлетико" обладает лучшей обороной чемпионата — 15 пропущенных голов;
В последних трёх выездных матчах чемпионата «Атлетико» заработал лишь 1 очко (+0=1-2, 2:4).
Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"
"Атлетико" в последнее время очень неважно играет в выездным матчах, и эта серия вполне может продолжиться, учитывая отличную форму «Реал Сосьедада». Баски скорее всего забьют свой дежурный гол на «Аноэте». На родном поле в нынешнем сезоне из 21-го матча не смогли забить только «Малаге», как бы парадоксально это не звучало. Но Гризманн и компания также способны забить и прервать сухую серию соперника. Не будем гадать на исход матча и поставим просто на размен голами за приличный коэффициент. Наш прогноз: «Обе команды забьют» — коэффициент 1.93 Михаил КРИПАК