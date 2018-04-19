Прогноз на матч Реал Сосьедад — Атлетико: оторвутся ли «матрасники» от «Реала»

«Реал Сосьедад» — «Атлетико». Прогноз на матч 33-го тура испанской Ла Лиги (19.04.2018, 20:30 мск).

После вчерашней осечки "Реала" мадридский «Атлетико» может вплотную приблизиться к серебряным медалям чемпионата, оторвавшись от своих соседей уже на 6 очков в таблице, но для этого матрасникам предстоит решить непростую задачу — в гостях обыграть «Реал Сосьедад», который находится в хорошей форме и настроении. Букмекеры сомневаются перед этим матчем в победе «Атлетико», оценивая её весьма высоким коэффициентом 2.35.

Команда

"Атлетико"

54:15 "Реал Сосьедад"

57:52 "Реал Сосьедад"

Для «Реал Сосьедада» определённо пошла на пользу смена главного тренера. Месяц назад сан-себастьянцы дома проиграли «Хетафе» (1:2), и эта неудача стала последней каплей для руководства клуба, которое уволило Эусебио Сакристана. Новым наставником команды стал Иманоль Альгуасиль, ранее работавший с резервистами в Сан-Себастьяне. Ожидается, что он отработает с главной командой лишь до конца сезона, а летом команду примет именитый специалист, вроде Бенитеса либо Эмери. Но если «Реал Сосьедад» при Альгуасиле продолжит выдавать успешные результаты, то кто знает — может ему дадут шанс. В трёх матчах при новом тренеры сан-себастьянцы не пропустили ни одного гола, сперва сыграв в гостях вничью с «Эйбаром» (0:0), затем разгромив дома «Жирону» (5:0), а в прошлом туре была минимальная гостевая победа над «Лас-Пальмасом» (1:0).

Не сыграют: Мигель Мойя , Карлос Мартинес, Хон Гуриди и Хаби Прието (травмированы).

Под вопросом: Иманоль Агиррече.

"Атлетико"

"Атлетико" начинает для себя последний месяц клубного сезона, и «матрасникам» нужно решить две главные задачи. Более простая задача — удержать второе место в чемпионате. «Реал» вчерашней домашней ничьей с басконским «Атлетиком» (1:1) приблизил команду Диего Симеоне к реализации этой цели. Напомним, что в позапрошлом туре «Атлетико» также сыграл на «Сантьяго Бернабеу» вничью 1:1, сохранив своё преимущество. В минувшие же выходные команда Симеоне дома разгромила «Леванте» (3:0). Более сложной задачей для «Атлетико» является выигрыш трофея в Лиге Европы. Уже через неделю «матрасники» сыграют первый полуфинальный матч евротурнира с «Арсеналом» в Лондоне. Перед ним нужно будет сыграть ещё один матч Ла Лиги — дома с «Бетисом».

Не сыграют: Лукас (дисквалифицирован). Фелипе Луис и Диего Коста (травмированы).

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Телеканалы «Матч! Футбол 3» и «Сетанта Спорт Евразия» в прямом эфире покажут матч «Реал Сосьедад» — «Атлетико», начиная с 20:25 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи пройдёт на спортивном портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Реал Сосьедад" уступает столичному «Атлетико» по статистике личных встреч: +40=28-66, разница мячей — 164:235. Хотя если брать последнюю четверть века, то здесь преимущество «матрасников» совсем небольшое — 17 побед против 15-ти, при восьми ничейных результатах. В матче первого круга нынешнего сезона мадридцы с большим трудом выиграли дома 2:1 (Луис 63', Гризманн 88' — Виллиан Жозе 29'). В прошлом сезоне сан-себастьянцы дома обыграли «Атлетико» 2:0, благодаря двум пенальти.

Интересные факты

"Реал Сосьедад" не пропустил ни одного гола в трёх матчах с новым тренером (+2=1-0, 6:0);

"Реал Сосьедад" забивал в каждом из последних девяти домашних матчей;

"Атлетико" выиграл 6 из последних семи очных матчей у «Реал Сосьедада» (+6=0-1, 12:3);

"Атлетико" обладает лучшей обороной чемпионата — 15 пропущенных голов;

В последних трёх выездных матчах чемпионата «Атлетико» заработал лишь 1 очко (+0=1-2, 2:4).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"