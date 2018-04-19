Двойная радость фанатов «Зенита»

Заболотный исчерпал лимит доверия

«После матча "Зенита" с «Анжи» (1:0) «Спорт День за Днем» вышел с материалом о том, что Антон Заболотный не забивает уже в девятой игре за сине-бело-голубых. Было интересно, насколько хватит терпения Роберто Манчини . Оно лопнуло именно в тот момент. На игру с «Динамо» Заболотный остался в запасе, а его место в атаке занял Дмитрий Полоз , который неплохо вышел на замену с махачкалинцами.

Александр Ерохин. Манчини явно понравилась активная игра «Зенита» на флангах и в ближайших матчах это определенно станет фишкой сине-бело-голубых. Без сомнений, Леандро Паредес этому рад. В схеме 3-4-1-2 аргентинец получает полную свободу от оборонительных действий, когда как за отбор мяча в середине поля отвечают Матиас Краневиттер

Собственно, с первых минут матча это начало давать плоды. Сначала после углового Паредес попал в голову Ерохину — прямо как в матче с «Анжи», когда это привело к голу, — но удар пришелся в Антона Шунина. Спустя минуту аргентинец вывел на ударную позицию Себастьяна Дриусси, который звонко сотряс перекладину. Еще через пять минут Паредес сам приложился издали, но Шунин среагировал.

В таком активном темпе прошли две трети первого тайма. И только в конце немного уставшие зенитовцы отдали мяч сопернику, который придумывал море интересных тактических ходов (смена флангов Ташаевым и Раушем, неожиданный вход первого в штрафную при «опускающемся» Панченко, продвижение мяча вперед от Самбы Соу), но ни разу за первый тайм не пробил по воротам», — радуется активности «Зенита» автор «Спорта День за Днем» Тимур Валеев

«В день матча появилась информация об интересе «Зенита» к динамовцу Александру Ташаеву. Тем интереснее было последить за крайним полузащитником. Дмитрий Хохлов поставил Ташаева направо, как в успешном дерби с ЦСКА, а налево — Константина Рауша . Однако по ходу первого тайма поменял их местами, очевидно, для укрепления обороны на фланге и в надежде на то, что Ташаев в какой-то момент всё-таки уйдёт в центр и пробьёт в своём стиле.

Но, неожиданно, смещения Рауша в полуфланг даже больше напрягали оборону «Зенита». Ещё был хороший момент, когда Матиас Краневиттер купился на движение Рауша, не осознав, видимо, что перед ним левша, а не правша, и не помешал навесить — просто получилось неточно. Впрочем, уже в конце первого тайма Ташаев и Рауш опять поменялись местами. Александр, возможно, перегорел, в целом это был не лучший его матч.

Как и в предыдущем туре с «Локомотивом», неудачный матч выдал лидер атак бело-голубых Кирилл Панченко, которого Хохлов превращает в плеймейкера. «Динамо» действовало в атаке предсказуемо, и центрхавы «Зенита» без проблем справились с нейтрализацией Панченко.

Лучшей характеристикой его игры была статистика ударов москвичей, когда главный тренер поменял Кирилла на исходе часа матча при счёте 0:1. «Динамо» не нанесло за 60 минут ни одного удара по воротам Юрия Лодыгина , заставляя скучать сменщика травмированного Андрея Лунёва . Лишь после замены Панченко с Луценко у динамовцев забрезжила жизнь впереди», — оценивает игру «Динамо» корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов

Забивают снова защитники

«Накануне чемпионата мира особенно любопытно следить за игроками-кандидатами в сборную, особенно если они прямые конкуренты за одну и ту же позицию и выходят друг против друга. Приятно, что даже во встрече команды из лидеров с теми, кто болтается в районе стыков, такое возможно. На этот раз случай, например, противостояния Юрия Жиркова с Константином Раушем за левый фланг. Добегал до чужой штрафной ожидаемо чаще Жирков, умения в обороне чаще требовались от Рауша — все логично и вряд ли так уж репрезентативно для Станислава Черчесова

Именно Жирковым и пожертвовал Роберто Манчини, когда решил двинуть побольше фигур в атаку. Юрию досталось меньше часа, а вместо него появился Антон Заболотный. И он сразу же создал один из самых опасных моментов к той минуте. За счет своего сильнейшего качества — неугасаемой настырности. Не хватило только партнера, который бы занес в пустые с дальней штанги.

У Манчини снова есть повод гнобить своих нападающих, потому что ключевой гол пришел от защитника, как было в Уфе. Тогда с игры забил Бранислав Иванович, теперь — Доменико Кришито с пенальти. Оправдание может быть только: заработал этот одиннадцатиметровый Полоз. Правильным ускорением за спину Григория Морозова под крутой пас Александра Ерохина из глубины. Такое результативное действие, которое не попадет в простую статистику, от полузащитника сборной России тоже нужно зафиксировать», — пишет обозреватель «Советского Спорта» Андрей Васильев

Двойная радость

«Второй тайм начался веселее. Громче — уж точно. К «виражу» перешел Шунин, на которого тут же посыпался ворох оскорблений. Болельщики не забыли эпизод с петардой, брошенной в Шунина. Многие до сих пор уверены в том, что вратарь преувеличил травму.

В начале второго тайма в ворота «Динамо» был назначен пенальти, и тут давление на Шунина стало еще больше. Возможно, из-за этого он и не смог отразить удар Кришито.

Казалось, «Зенит» сможет легко довести матч до победы, но в самом конце напор «Динамо» усилился, и после одного из «стандартов» бело-голубые забили. Шок для Питера, но ожидаемый — «Зенит» слишком плохо играл после забитого гола.

Но в добавленное время произошло то, от чего приходит в восторг любой болельщик «Зенита». Во-первых, в параллельном матче "Спартак" проиграл по пенальти «Тосно», а спустя десять секунд воспитанник петербуржцев Скроботов принес «Зениту» победу. Чистая эйфория — как она есть.

Сразу после финального свистка диктор объявил о том, что в Москве проиграл «Спартак». Стадион взревел. Непонятно, что привело арену в восторг сильнее — победа «Тосно» или «Зенита».», — резюмирует автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов.

Замена сработала

«Дмитрий Полоз сделал многое, чтобы запороть выход один на один, но на свое счастье был сбит Морозовым. За фол последней надежды Вилков не стал наказывать красной, ограничившись предупреждением и пенальти.

Пока Роберто Манчини на редкость не вовремя готовил замену Дриусси на юного защитника Скроботова, «Динамо» неожиданно сравняло счет — после углового Шуньич пробил головой, и рикошетом от Ивановича мяч красиво полетел под перекладину. Шла 88-я минута.

Удивительно, но замена итальянца в итоге сработала не только в минус, но и в плюс. 17-летний дублер здорово прервал атаку «Динамо», а затем примчался на угловой, чтобы замкнуть подачу Паредеса на 93-й минуте и принести-таки такую важную для питерцев победу. Бывает же!», — удивляется редакция Sport24.