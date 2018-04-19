Олег Романцев: «Марадона ушел с поля, опустив голову. Жаль, нынешние спартаковцы этого не видели»

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев заявил, что во время своей тренерской карьеры он не смотрел, как игроки соперников исполняют пенальти. «Спартак» в полуфинале Кубка России уступил «Тосно» — 1:1, 4:5 пен.

Юрий Семин говорил, что, когда его команда бьет одиннадцатиметровые, он на фарт отворачивается. Вы тоже так поступали?

— Нет. Я не смотрел только тогда, когда били соперники. А за своими следил. В той встрече с «Наполи» мои ребята ни разу не промахнулись и Марадона ушел с поля, опустив голову. Жаль нынешнее поколение спартаковцев этого не видело.

— Каков же вывод?

— Мы уже об этом говорили — Кубок ошибок не прощает и любит тех, кто с характером. А самое главное — жаль, что мы с Ярцевым не увидели победу «Спартака». (Александр ЛЬВОВ) Полное интервью Олега Романцева

Спартак М — Тосно