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Олег Романцев: «Марадона ушел с поля, опустив голову. Жаль, нынешние спартаковцы этого не видели»
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Олег Романцев: «Марадона ушел с поля, опустив голову. Жаль, нынешние спартаковцы этого не видели» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев заявил, что во время своей тренерской карьеры он не смотрел, как игроки соперников исполняют пенальти. «Спартак» в полуфинале Кубка России уступил «Тосно» — 1:1, 4:5 пен.
Юрий Семин говорил, что, когда его команда бьет одиннадцатиметровые, он на фарт отворачивается. Вы тоже так поступали?
— Нет. Я не смотрел только тогда, когда били соперники. А за своими следил. В той встрече с «Наполи» мои ребята ни разу не промахнулись и Марадона ушел с поля, опустив голову. Жаль нынешнее поколение спартаковцев этого не видело.
— Каков же вывод?
— Мы уже об этом говорили — Кубок ошибок не прощает и любит тех, кто с характером. А самое главное — жаль, что мы с Ярцевым не увидели победу «Спартака». (Александр ЛЬВОВ) Полное интервью Олега Романцева
Спартак М — Тосно
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