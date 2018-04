Кепа Аррисабалага установил рекорд по сэйвам в матче с «Реалом», который хотел подписать его

Голкипер «Атлетика» Кепа Аррисабалага сделал 9 сэйвов в матче 33-го тура чемпионата Испании против "Реала" (1:1). Как сообщает Opta, ранее 23-летний испанец не отражал столько ударов в одной игре лиги.

Стоит отметить, что зимой мадридский клуб хотел подписать вратаря, но трансфер сорвался.

9 — Kepa Arrizabalaga made nine saves against Real Madrid, his highest ever tally in a single La Liga game. Roar. pic.twitter.com/0jmk8BvylY

