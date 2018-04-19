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30-летнее развитие водных видов спорта в провинции Хайнань
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30-летнее развитие водных видов спорта в провинции Хайнань 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Хайкоу, 18 апреля /Синьхуа/ — Островная провинция Хайнань /Южный Китай/, окруженная морем с четырех сторон, отлично подходит для развития водных видов спорта. В 1988 году, когда провинция была только образована, водным спортом занимались лишь немногие.
Однако за 30 лет развития произошли разительные перемены: такие виды, как парусный спорт и виндсерфинг, уже стали традиционными, помимо них, появляется все больше поклонников кайтсерфинга, дайвинга и большого яхтинга. Благодаря непрерывному углублению политики реформ и открытости в провинции был организован ряд международных соревнований, которые привлекли множество потребителей индустрии спортивного туризма.
Сегодняя провинция Хайнань — это образцовая спортивно-туристическая зона и настоящий рай для водного спорта.
Хайкоу, 18 апреля /Синьхуа/ — Островная провинция Хайнань /Южный Китай/, окруженная морем с четырех сторон, отлично подходит для развития водных видов спорта. В 1988 году, когда провинция была только образована, водным спортом занимались лишь немногие.
Однако за 30 лет развития произошли разительные перемены: такие виды, как парусный спорт и виндсерфинг, уже стали традиционными, помимо них, появляется все больше поклонников кайтсерфинга, дайвинга и большого яхтинга. Благодаря непрерывному углублению политики реформ и открытости в провинции был организован ряд международных соревнований, которые привлекли множество потребителей индустрии спортивного туризма.
Сегодняя провинция Хайнань — это образцовая спортивно-туристическая зона и настоящий рай для водного спорта.
Хайкоу, 18 апреля /Синьхуа/ — Островная провинция Хайнань /Южный Китай/, окруженная морем с четырех сторон, отлично подходит для развития водных видов спорта. В 1988 году, когда провинция была только образована, водным спортом занимались лишь немногие.
Однако за 30 лет развития произошли разительные перемены: такие виды, как парусный спорт и виндсерфинг, уже стали традиционными, помимо них, появляется все больше поклонников кайтсерфинга, дайвинга и большого яхтинга. Благодаря непрерывному углублению политики реформ и открытости в провинции был организован ряд международных соревнований, которые привлекли множество потребителей индустрии спортивного туризма.
Сегодняя провинция Хайнань — это образцовая спортивно-туристическая зона и настоящий рай для водного спорта.
Хайкоу, 18 апреля /Синьхуа/ — Островная провинция Хайнань /Южный Китай/, окруженная морем с четырех сторон, отлично подходит для развития водных видов спорта. В 1988 году, когда провинция была только образована, водным спортом занимались лишь немногие.
Однако за 30 лет развития произошли разительные перемены: такие виды, как парусный спорт и виндсерфинг, уже стали традиционными, помимо них, появляется все больше поклонников кайтсерфинга, дайвинга и большого яхтинга. Благодаря непрерывному углублению политики реформ и открытости в провинции был организован ряд международных соревнований, которые привлекли множество потребителей индустрии спортивного туризма.
Сегодняя провинция Хайнань — это образцовая спортивно-туристическая зона и настоящий рай для водного спорта.
Хайкоу, 18 апреля /Синьхуа/ — Островная провинция Хайнань /Южный Китай/, окруженная морем с четырех сторон, отлично подходит для развития водных видов спорта. В 1988 году, когда провинция была только образована, водным спортом занимались лишь немногие.
Однако за 30 лет развития произошли разительные перемены: такие виды, как парусный спорт и виндсерфинг, уже стали традиционными, помимо них, появляется все больше поклонников кайтсерфинга, дайвинга и большого яхтинга. Благодаря непрерывному углублению политики реформ и открытости в провинции был организован ряд международных соревнований, которые привлекли множество потребителей индустрии спортивного туризма.
Сегодняя провинция Хайнань — это образцовая спортивно-туристическая зона и настоящий рай для водного спорта.
Хайкоу, 18 апреля /Синьхуа/ — Островная провинция Хайнань /Южный Китай/, окруженная морем с четырех сторон, отлично подходит для развития водных видов спорта. В 1988 году, когда провинция была только образована, водным спортом занимались лишь немногие.
Однако за 30 лет развития произошли разительные перемены: такие виды, как парусный спорт и виндсерфинг, уже стали традиционными, помимо них, появляется все больше поклонников кайтсерфинга, дайвинга и большого яхтинга. Благодаря непрерывному углублению политики реформ и открытости в провинции был организован ряд международных соревнований, которые привлекли множество потребителей индустрии спортивного туризма.
Сегодняя провинция Хайнань — это образцовая спортивно-туристическая зона и настоящий рай для водного спорта.
Хайкоу, 18 апреля /Синьхуа/ — Островная провинция Хайнань /Южный Китай/, окруженная морем с четырех сторон, отлично подходит для развития водных видов спорта. В 1988 году, когда провинция была только образована, водным спортом занимались лишь немногие.
Однако за 30 лет развития произошли разительные перемены: такие виды, как парусный спорт и виндсерфинг, уже стали традиционными, помимо них, появляется все больше поклонников кайтсерфинга, дайвинга и большого яхтинга. Благодаря непрерывному углублению политики реформ и открытости в провинции был организован ряд международных соревнований, которые привлекли множество потребителей индустрии спортивного туризма.
Сегодняя провинция Хайнань — это образцовая спортивно-туристическая зона и настоящий рай для водного спорта.
Хайкоу, 18 апреля /Синьхуа/ — Островная провинция Хайнань /Южный Китай/, окруженная морем с четырех сторон, отлично подходит для развития водных видов спорта. В 1988 году, когда провинция была только образована, водным спортом занимались лишь немногие.
Однако за 30 лет развития произошли разительные перемены: такие виды, как парусный спорт и виндсерфинг, уже стали традиционными, помимо них, появляется все больше поклонников кайтсерфинга, дайвинга и большого яхтинга. Благодаря непрерывному углублению политики реформ и открытости в провинции был организован ряд международных соревнований, которые привлекли множество потребителей индустрии спортивного туризма.
Сегодняя провинция Хайнань — это образцовая спортивно-туристическая зона и настоящий рай для водного спорта.
Хайкоу, 18 апреля /Синьхуа/ — Островная провинция Хайнань /Южный Китай/, окруженная морем с четырех сторон, отлично подходит для развития водных видов спорта. В 1988 году, когда провинция была только образована, водным спортом занимались лишь немногие.
Однако за 30 лет развития произошли разительные перемены: такие виды, как парусный спорт и виндсерфинг, уже стали традиционными, помимо них, появляется все больше поклонников кайтсерфинга, дайвинга и большого яхтинга. Благодаря непрерывному углублению политики реформ и открытости в провинции был организован ряд международных соревнований, которые привлекли множество потребителей индустрии спортивного туризма.
Сегодняя провинция Хайнань — это образцовая спортивно-туристическая зона и настоящий рай для водного спорта.
ИА Синьхуа: последние новости
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