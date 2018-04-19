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Массимилиано Аллегри: «Ювентусу» мало что удалось в матче с «Кротоне»
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Массимилиано Аллегри: «Ювентусу» мало что удалось в матче с «Кротоне» 

Советский спорт 1 час назад
«Еще около месяца назад мы были бы счастливы подходить к матчу с „Наполи“ с четырехочковым преимуществом. Это будет захватывающий матч. В Кротоне всегда непросто играть. Нам мало что удалось сегодня, этот матч нельзя назвать хорошим для нас.
Нам было непросто, поскольку нам нужно было преодолевать оборону соперника без спешки. У нас было чувство, что мы можем пропустить еще в первом тайме. Это определенно был не наш вечер.
»Ювентус» в гостях не смог переиграть «Кротоне»
Мы должны постараться победить «Наполи», чтобы оторваться от них, но в любом случае сезон заканчивается 20 мая. Мы в хорошей физической форме, и я уверен, что матч с «Наполи» в воскресенье будет другим», — цитирует Аллегри Football Italia.
В составе «Ювентуса» отличился Алекс Сандро. В составе «Кротоне» точный удар на счету Симеона Нванкво.
После этой игры «Ювентус» набрал 85 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице серии А. «Кротоне» с 28 очками расположился на 18-м месте в чемпионате.
В следующем туре «Ювентус» на своем поле примет «Наполи», а «Кротоне» в гостях сыграет с «Удинезе».
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