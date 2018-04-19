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Моуринью: Мы непоследовательны и теряем много очков с аутсайдерами
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Моуринью: Мы непоследовательны и теряем много очков с аутсайдерами 

LiveSport.Ru 32 минуты назад
Фото: LiveSport.Ru
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Борнмутом» в матче 35-го тура АПЛ (2:0).
«Мы непоследовательны, и я уже говорил об этом. Если бы мы брали очки там, где обязаны были, то сейчас бы боролись за чемпионство.
Мы выиграли и проиграли «Челси», выиграли и проиграли «Тоттенхэму», так же с «МанСити», выиграли и сыграли вничью с «Ливерпулем», можем не проиграть вовсе «Арсеналу». Мы берем очки в матчах с прямыми конкурентами, но в то же время теряем их там, где не должны были.
Мы проиграли «Хаддерсфилду» и «Ньюкаслу» — командам, которые только пришли в АПЛ. Мы сыграли вничью со «Стоком» и «Саутгемптоном», командами, которые, скорее всего, вылетят из элитного дивизиона».
Таким образом, мы потеряли 13 очков, которые не имели права терять. Отставание от «Сити 16 пунктов, и если бы мы брали эти очки, сейчас бы боролись за чемпионство. Команда должна меняться ментально, менять свое отношение. Однако все равно, этот сезон намного лучше, чем предыдущий», — цитирует Моуринью Goal.
Напомним, что после 34 матчей «МЮ» с 74 очками занимает 2 место.
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