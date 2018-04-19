Объявлены номинанты на приз лучшему форварду оборонительного плана НХЛ

Патрис Бержерон из «Бостон Брюинз», игрок «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар и хоккеист «Филадельфии Флайерз» номинированы на награду «Фрэнк Селки Трофи», которая вручается лучшему нападающему оборонительного плана, сообщает ТАСС

Бержерон стал шестым в лиге по проценту выигранных вбрасываний (57,3%) в матчах регулярного чемпионата, а также занял первое место по этому показателю при игре в меньшинстве (58,3%). Для форварда это рекордная седьмая номинация на эту награду. Пять раз Бержерон становился обладателем трофея.

Нападающий «Филадельфии» Кутюрье занял третье место в НХЛ по показателю полезности (+34). Также он стал вторым по общему времени, проведенному на льду среди форвардов (1770 минут 31 секунда), и третьим — по среднему времени на площадке за игру (21:35).

Обладатель «Фрэнк Селки Трофи» 2016 года Копитар до этого был номинирован на награду три раза. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата он провел на льду больше всех времени среди нападающих (1810:58). Также он показал третий результат по числу выигранных вбрасываний (983).