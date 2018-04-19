Ещё
Объявлены номинанты на приз лучшему форварду оборонительного плана НХЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Объявлены номинанты на приз лучшему форварду оборонительного плана НХЛ 

Газета.Ru 27 минут назад
Патрис Бержерон из «Бостон Брюинз», игрок «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар и хоккеист «Филадельфии Флайерз» номинированы на награду «Фрэнк Селки Трофи», которая вручается лучшему нападающему оборонительного плана, сообщает ТАСС.
Бержерон стал шестым в лиге по проценту выигранных вбрасываний (57,3%) в матчах регулярного чемпионата, а также занял первое место по этому показателю при игре в меньшинстве (58,3%). Для форварда это рекордная седьмая номинация на эту награду. Пять раз Бержерон становился обладателем трофея.
Нападающий «Филадельфии» Кутюрье занял третье место в НХЛ по показателю полезности (+34). Также он стал вторым по общему времени, проведенному на льду среди форвардов (1770 минут 31 секунда), и третьим — по среднему времени на площадке за игру (21:35).
Обладатель «Фрэнк Селки Трофи» 2016 года Копитар до этого был номинирован на награду три раза. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата он провел на льду больше всех времени среди нападающих (1810:58). Также он показал третий результат по числу выигранных вбрасываний (983).
Ранее российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский был номинирован на приз «Везина Трофи», который вручается лучшему голкиперу НХЛ.
Газета.Ru: последние новости
ОЗХО не раскрывает информацию о гражданстве инспекторов, направленных в Сирию Турчак обсудил с секретарем правящей в Индии партии вопросы регионального сотрудничества СМИ: зрители смогут смотреть эпизоды с использованием VAR на экранах стадионов ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Каррера готов уйти в отставку
ЦСКА обеспечил себе участие в еврокубках
ФИФА решила отменить Кубок конфедераций2
Глушаков взял на себя вину за поражение от «Тосно»
Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение