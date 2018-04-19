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Случайный индиец попал на видео и обрел потерянную семью
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Случайный индиец попал на видео и обрел потерянную семью 

360tv.ru 38 минут назад
Фото: 360tv.ru
Фотограф Фироз Шакир во время документальной съемки в Индии случайно наткнулся на мужчину по имени Гамбхи Сингх, который спел для него на видео песню. После этого ролик был опубликован на YouTube, что и стало началом трогательной истории возвращения Сингха домой.
Я покупал Сингху еду или давал деньги. Я решил поснимать его немного, и мне понравилось с ним работать
— фотограф.
Как рассказал индиец, он служил в армии, когда в его семье умер отец. После возвращения, Сингх не сумел найти общий язык с братьями, а через какое-то время и вовсе исчез. Семья терялась в догадках, куда мог пропасть индиец, и на протяжении долгих 40 лет ничего не знали о его судьбе.
Однако благодаря работе Шакира, семья индийца увидела в Интернете ролик, на котором изрядно постаревший Сингх поет песню. После этого, родственники сразу связались с правоохранителями с просьбой отыскать мужчину на видео, сообщил портал The Sangai Express.
Как позже рассказал младший брат индийца, которому сейчас 57 лет, свои ощущения он сравнивал с «пробуждением после кошмара».
Когда я увидел видео, не мог перестать плакать. Напряжение было такое, что я не ел и не спал. Большое счастье — узнать, что он жив  — брат Кулачандра.
Благодаря видеоролику, 65-летний солдат Сингх вернулся домой.
Системы, идентифицирующие личность граждан, начинают внедрять на московском транспорте: на вокзалах, в метро и аэропортах. С их помощью правоохранительные органы смогут выявить и задержать людей, которые находятся в розыске, возможных террористов и людей, угрожающих безопасности окружающих. Как внедряют системы и чем грозит цифровизация законопослушным россиянам, разбирался «360».
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