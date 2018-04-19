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Сергей Горлукович: «Спартак» сделал ошибочные покупки. Никто из новичков не усилил команду"
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Сергей Горлукович: «Спартак» сделал ошибочные покупки. Никто из новичков не усилил команду" 

Спорт-Экспресс 33 минуты назад
Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович после поражения в полуфинале Кубка России от «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти) в интервью «СЭ» отметил, что поставит красно-белым за сезон четверку, если команда финиширует на втором месте в таблице чемпионата России. Также он раскритиковал трансферную работу клуба.
— Если «Спартак» займет второе место, какую оценку поставите команде за сезон?
— Твердую четверку.
— Но от некоторых игроков надо избавляться?
— Да никто из новичков не усилил команду. Никто! Даже в чемпионате ничего не показали. А уж про Лигу чемпионов я помолчу. Ошибочные покупки.
— Максимович вызывает массу вопросов?
— Видно, что парень неуверенный. Слабенькое приобретение, много ошибок допускает. Средние игрочки даже на фоне РФПЛ. Селекционный отдел сработал бездарно или денег толком не выделили.
— Ханни понравился?
— Да ну! Это не приобретение. Не уровень. Возможно, еще потребуется время на адаптацию. Но я в него особо не верю. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полностью интервью Горлуковича
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