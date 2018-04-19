Сергей Горлукович: «Спартак» сделал ошибочные покупки. Никто из новичков не усилил команду"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович после поражения в полуфинале Кубка России от «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти) в интервью «СЭ» отметил, что поставит красно-белым за сезон четверку, если команда финиширует на втором месте в таблице чемпионата России. Также он раскритиковал трансферную работу клуба.

— Если «Спартак» займет второе место, какую оценку поставите команде за сезон?

— Твердую четверку.

— Но от некоторых игроков надо избавляться?

— Да никто из новичков не усилил команду. Никто! Даже в чемпионате ничего не показали. А уж про Лигу чемпионов я помолчу. Ошибочные покупки.

— Максимович вызывает массу вопросов?

— Видно, что парень неуверенный. Слабенькое приобретение, много ошибок допускает. Средние игрочки даже на фоне РФПЛ. Селекционный отдел сработал бездарно или денег толком не выделили.

— Ханни понравился?

— Да ну! Это не приобретение. Не уровень. Возможно, еще потребуется время на адаптацию. Но я в него особо не верю. ( Виталий АЙРАПЕТОВ

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