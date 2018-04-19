Илья Жигулев: Увидел, что Селихов гадает, и заранее решил, куда буду бить

Илья , в первом тайме у тебя был момент, когда ты пяткой сыграл с Пашей Погребняком. Были варианты сыграть иначе?

— Я плохо принял мяч, в самый последний момент его увидел. Если бы заранее мяч увидеть, то, скорее всего, пробил бы. Был рядом с воротами, хотел пробить, но получилось пяткой.

— Что говорил Дмитрий Владимирович (Парфенов) после окончания основного времени, перед дополнительными таймами?

— Терпеть, играть, как мы играли в конце второго тайма, когда «Спартак» атаковал. Мы их сдерживали, терпели и добились результата.

«Спартак» по пенальти проиграл «Тосно» в полуфинале Кубка России

— По поводу твоего забитого пенальти. Даже болельщики это заметили, что ты пробил красиво, спокойно. Но ведь такая яростная поддержка с противоположной стороны?

— Следил за тем, как били другие. Увидел, что Селихов гадает, поэтому заранее решил, куда буду бить, хорошо, что забил.

— Были ли матчи в твоей карьере, подобные по эмоциям?

— Нет, до сегодняшнего дня таких матчей не было.

— Впереди в финале Кубка в Волгограде нас ждет курский «Авангард». Бывал ли там ранее?

— Сложно сказать, но точно помню, что был в возрасте 12 лет. Хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам — когда ехал на матч видел ролик, который они записали. Меня лично это очень смотивировало, я бился на поле за каждого нашего болельщика, за всех, кто нас поддерживает, — цитирует Жигулева официальный сайт «Тосно».