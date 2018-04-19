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Илья Жигулев: Увидел, что Селихов гадает, и заранее решил, куда буду бить
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Илья Жигулев: Увидел, что Селихов гадает, и заранее решил, куда буду бить 

Советский спорт 23 минуты назад
Илья, в первом тайме у тебя был момент, когда ты пяткой сыграл с Пашей Погребняком. Были варианты сыграть иначе?
— Я плохо принял мяч, в самый последний момент его увидел. Если бы заранее мяч увидеть, то, скорее всего, пробил бы. Был рядом с воротами, хотел пробить, но получилось пяткой.
— Что говорил Дмитрий Владимирович (Парфенов) после окончания основного времени, перед дополнительными таймами?
— Терпеть, играть, как мы играли в конце второго тайма, когда «Спартак» атаковал. Мы их сдерживали, терпели и добились результата.
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— По поводу твоего забитого пенальти. Даже болельщики это заметили, что ты пробил красиво, спокойно. Но ведь такая яростная поддержка с противоположной стороны?
— Следил за тем, как били другие. Увидел, что Селихов гадает, поэтому заранее решил, куда буду бить, хорошо, что забил.
— Были ли матчи в твоей карьере, подобные по эмоциям?
— Нет, до сегодняшнего дня таких матчей не было.
— Впереди в финале Кубка в Волгограде нас ждет курский «Авангард». Бывал ли там ранее?
— Сложно сказать, но точно помню, что был в возрасте 12 лет. Хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам — когда ехал на матч видел ролик, который они записали. Меня лично это очень смотивировало, я бился на поле за каждого нашего болельщика, за всех, кто нас поддерживает, — цитирует Жигулева официальный сайт «Тосно».
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