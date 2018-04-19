Максим Палиенко: Никогда не испытывал таких сумасшедших эмоций, как после победы над «Спартаком»

— Во втором тайме, после пропущенного мяча, команда отдала инициативу, и забила лишь на 89-й минуте. Почему?

— Я бы не сказал, что второй тайм мы играли пассивно, у нас были моменты, которые должны были забивать, и, в конце концов, забили.

— Твой выход на поле состоялся в середине второго тайма. Какими словами тебя напутствовал главный тренер?

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— Моей задачей стало наладить игру в центре поля, потому что вторая игра за неделю, наши полузащитники устали. Стараться играть вперед, создавать моменты.

— Твои эмоции после гола Нуну Роши?

— Конечно, сумасшедшие эмоции, никогда таких не испытывал, тем более после такой игры, когда обыграли «Спартак», чемпиона России, — цитирует Палиенко официальный сайт «Тосно».

Напомним, что в финале «Тосно» сыграет с курским «Авангардом».