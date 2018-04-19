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Роберто Манчини: «Особенно рад за 17-летнего Скроботова»
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Роберто Манчини: «Особенно рад за 17-летнего Скроботова» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини остался доволен игрой команды в матче 23-го тура чемпионата России с «Динамо»​ (2:1). Также он рад за 17-летнего защитника Илью Скроботова, который на 93-й минуте стал автором победного гола.
"Сегодня мы провели отличный матч. Я очень рад особенно за 17-летнего Илью Скроботова, который забил победный гол для нас!" — написал Манчини в Твиттере.
We made a great match today. I’m very happy especially for 17 year old Ilya Skrobotov who scored the winning goal for us! Abbiamo fatto una grande partita oggi. Sono particolarmente contento per il 17enne #Skrobotov che ha segnato il gol vittoria per noi!#ZenitDynamo https://t.co/kTzm6SMIoU
— Roberto Mancini (@robymancio) 18 апреля 2018 г.
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