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Британский фермер требует убрать из словарей фразы, оскорбляющие свиней
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Британский фермер требует убрать из словарей фразы, оскорбляющие свиней 

Eva.ru 58 минут назад
Фото: Eva.ru
43-летний британец Фергюс Хауи требует исключить из словарей слова и фразы, оскорбляющие свиней. Свиновод написал составителям Оксфордского английского словаря, требуя установить уважительное отношение к животным.
Фермер, который разводит свиней, возмущен такими выражениями, как «eat like a pig» («есть как свинья»), «pig-out» («обжорство») и «porker» («жирный, как свинья»). По его мнению, эти оскорбительные слова не имеют ничего общего с реальностью. Мужчина вступился за своих любимцев и намерен бороться за их честь. Мужчина создал на своей ферме самые комфортные условия для парнокопытных. Он выращивает ячмень и пшеницу для животных, рацион которых регулирует диетолог. Свиньи находятся на просторной территории и постоянно бегают, благодаря чему не заплывают жиром. По словам Фергюса, оскорбления негативно сказываются на его бизнесе, так как дискредитируют свиней, поэтому он требует внести поправки в словари.
В сети посмеялись над стремлением британца отстоять достоинство животных, однако интернет-пользователи заверили, что даже если фразы исчезнут из словарей, то из обихода они все равно никуда не денутся. Тысячелетиями формировался язык, и многие фразеологизмы уже являются неотъемлемой частью жизни людей. По словам обитателей интернета, вряд ли эти изменения повлияют на общество, и восприятие свиней останется прежним.
Да, не всегда свиньи вызывают положительные ассоциации, хоть и считаются одними из самых чистоплотных животных. Например, недавно российская телеведущая Юлия Барановская опубликовала в своем микроблоге фото, на котором почти целует домашнего поросенка, а подписчикам публикация показалась не очень приятной.
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