Блогер накормил бездомного печеньем с зубной пастой и угодил под суд

Популярный блогер ради просмотров на YouTube накормил бездомного печеньем, наполненным зубной пастой, и снял все это на видео. В результате, «угостившийся» мужчина почувствовал себя плохо и даже опасался за свою жизнь. Об этом сообщил The Telegraph.

Испанский блогер Кангуа Рен, известный в Сети как ReSet, на своем YouTube-канале имеет более миллиона подписчиков. Ради нового ролика он купил пачку печенья и заменил начинку зубной пастой, после чего угостил бездомного по имени Джордж.

Во время того, как мужчина ел «лакомство», блогер посмеивался над ним и снимал все это на камеру. Пользователи Сети такой «розыгрыш» оценили крайне негативно.

Может, это самую малость перебор, но посмотрите на позитивную сторону: он хоть зубы почистил. Думаю, он не чистил их с тех пор, как стал нищим

— Кангуа Рен.

После того, как 52-летний бездомный мужчина съел такое печенье, ему стало плохо, а через некоторое время даже стошнило.

Уточняется, что в настоящий момент здоровью Джорджа ничего не угрожает, однако пранкер вскоре вернулся в мужчине и стал измываться, уточняя, понравилось ли ему такое «угощение».

Источник фото: YouTube

В следующий раз Рен пришел к бездомному с другом и заявил, что собирается проводить с Джорджом всю ночь. Однако в этот момент один из свидетелей измывательств вызвал полицейских.

После того, как шутник понял, что ему грозит серьезное наказание, он удалил все ролики из Интернета, а за молчание предложил Джорджу 300 евро. Однако бездомный мужчина отказался.

В настоящее время над Реном проходит суд — он был отпущен на свободу под залог до оглашения приговора. Согласно материалам дела, этот розыгрыш был не первым — ранее «шутник» предлагал сэндвичи с кошачьими экскрементами пожилым людям и маленьким детям.

Рену грозит до двух лет лишения свободы, а также выплата штрафа бездомному Джорджу в размере 30 тысяч евро, или около двух миллионов рублей.

Сегодня в интернете часто возникают фейковые новости и пранк. Эксперты обсуждают вопрос наказания за дезинформацию. Будут ли за них наказывать, эксперты однозначного ответа на этот вопрос дать не могут. А тем временем информационное пространство растет: блогеры и соцсети встали в один ряд со СМИ, но вот ответственность проявлять они не спешат.