Блогер накормил бомжа печеньем с зубной настой и попал под суд за издевательства

Испанскому блогеру-миллионнику Кангуа Рену, известному под псевдонимом ReSet, грозит до двух лет тюрьмы за издевательства над бомжом. Пранкер заменил белую начинку в печенье Oreo зубной пастой и дважды накормил им бездомного, в результате чего тому стало плохо, пишет The Telegraph

Первый инцидент произошел в январе 2017 года. Рен подошел к бездомному по имени Георге и угостил печеньями. Пока тот ел, 20-летний блогер осыпал его издевательствами и снимал происходящее на камеру. «Может, я немного перебарщиваю, но посмотрим на позитивную сторону: он хотя бы почистит зубы. Думаю, он не чистил их с тех пор, как стал нищим», — говорил Рен, обращаясь к зрителям.

Георге почувствовал себя нехорошо, но обошлось без серьезных последствий для здоровья. Видео приобрело большую популярность на YouTube и вызвало волну гневных комментариев. Вскоре ReSet вновь вернулся к Георге, чтобы записать еще один ролик. Он спрашивал, понравилось ли бездомному его угощение, и вел себя пренебрежительно.

«Люди слишком серьезно относятся к шуткам над бездомными, хотя если бы это случилось с нормальным человеком, они ничего не сказали бы», — заключал блогер.

Шутки над Георге прекратились после того, как пранкер вместе с другом решили снять третье видео. Они пришли к бездомному и объявили, что планируют провести в его компании ближайшую ночь. Свидетель происходящего вызвал полицию.

В материалах дела сообщается, что издевательства обогатили блогера больше, чем на две тысячи евро (более 150 тысяч рублей по текущему курсу), которые он заработал на рекламе. Обвинение утверждает, что, как только молодой человек понял, что ему могут предъявить обвинения, он предложил Георге 300 евро (около 22 тысяч рублей) за молчание, однако тот отказался.

Сторона обвинителей требует для Рена два года тюрьмы и выплаты Георге компенсации в 30 тысяч евро (более двух миллионов рублей по текущему курсу).