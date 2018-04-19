Ещё
Блогер накормил бомжа печеньем с зубной настой и попал под суд за издевательства
Далее:
Читайте также:
Ещё

Блогер накормил бомжа печеньем с зубной настой и попал под суд за издевательства 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Испанскому блогеру-миллионнику Кангуа Рену, известному под псевдонимом ReSet, грозит до двух лет тюрьмы за издевательства над бомжом. Пранкер заменил белую начинку в печенье Oreo зубной пастой и дважды накормил им бездомного, в результате чего тому стало плохо, пишет The Telegraph.
Первый инцидент произошел в январе 2017 года. Рен подошел к бездомному по имени Георге и угостил печеньями. Пока тот ел, 20-летний блогер осыпал его издевательствами и снимал происходящее на камеру. «Может, я немного перебарщиваю, но посмотрим на позитивную сторону: он хотя бы почистит зубы. Думаю, он не чистил их с тех пор, как стал нищим», — говорил Рен, обращаясь к зрителям.
Георге почувствовал себя нехорошо, но обошлось без серьезных последствий для здоровья. Видео приобрело большую популярность на YouTube и вызвало волну гневных комментариев. Вскоре ReSet вновь вернулся к Георге, чтобы записать еще один ролик. Он спрашивал, понравилось ли бездомному его угощение, и вел себя пренебрежительно.
«Люди слишком серьезно относятся к шуткам над бездомными, хотя если бы это случилось с нормальным человеком, они ничего не сказали бы», — заключал блогер.
Шутки над Георге прекратились после того, как пранкер вместе с другом решили снять третье видео. Они пришли к бездомному и объявили, что планируют провести в его компании ближайшую ночь. Свидетель происходящего вызвал полицию.
В материалах дела сообщается, что издевательства обогатили блогера больше, чем на две тысячи евро (более 150 тысяч рублей по текущему курсу), которые он заработал на рекламе. Обвинение утверждает, что, как только молодой человек понял, что ему могут предъявить обвинения, он предложил Георге 300 евро (около 22 тысяч рублей) за молчание, однако тот отказался.
Сторона обвинителей требует для Рена два года тюрьмы и выплаты Георге компенсации в 30 тысяч евро (более двух миллионов рублей по текущему курсу).
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним115
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной3
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»11
«Зенит» пошутил про забившего решающий мяч школьника
Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США1
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение