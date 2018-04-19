В Хуайане стартовал Всекитайский пригласительный турнир мастеров хуайянской кухни 2018

Хуайань /пров. Цзянсу/, 18 апреля / Синьхуа / — Всекитайский пригласительный турнир мастеров хуайянской кухни 2018 года стартовал сегодня в Цзянсуском профессионально-техническом колледже кулинарии и фармацевтики в городе Хуайань /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжао Цижуй

Хуайань /пров. Цзянсу/, 18 апреля /Синьхуа/ — Всекитайский пригласительный турнир мастеров хуайянской кухни 2018 года стартовал сегодня в Цзянсуском профессионально-техническом колледже кулинарии и фармацевтики в городе Хуайань /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжао Цижуй

Хуайань /пров. Цзянсу/, 18 апреля /Синьхуа/ — Всекитайский пригласительный турнир мастеров хуайянской кухни 2018 года стартовал сегодня в Цзянсуском профессионально-техническом колледже кулинарии и фармацевтики в городе Хуайань /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжао Цижуй

Хуайань /пров. Цзянсу/, 18 апреля /Синьхуа/ — Всекитайский пригласительный турнир мастеров хуайянской кухни 2018 года стартовал сегодня в Цзянсуском профессионально-техническом колледже кулинарии и фармацевтики в городе Хуайань /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжао Цижуй

Хуайань /пров. Цзянсу/, 18 апреля /Синьхуа/ — Всекитайский пригласительный турнир мастеров хуайянской кухни 2018 года стартовал сегодня в Цзянсуском профессионально-техническом колледже кулинарии и фармацевтики в городе Хуайань /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжао Цижуй