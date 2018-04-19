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В Хуайане стартовал Всекитайский пригласительный турнир мастеров хуайянской кухни 2018
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В Хуайане стартовал Всекитайский пригласительный турнир мастеров хуайянской кухни 2018 

ИА Синьхуа 42 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Хуайань /пров. Цзянсу/, 18 апреля /Синьхуа/ — Всекитайский пригласительный турнир мастеров хуайянской кухни 2018 года стартовал сегодня в Цзянсуском профессионально-техническом колледже кулинарии и фармацевтики в городе Хуайань /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжао Цижуй
Хуайань /пров. Цзянсу/, 18 апреля /Синьхуа/ — Всекитайский пригласительный турнир мастеров хуайянской кухни 2018 года стартовал сегодня в Цзянсуском профессионально-техническом колледже кулинарии и фармацевтики в городе Хуайань /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжао Цижуй
Хуайань /пров. Цзянсу/, 18 апреля /Синьхуа/ — Всекитайский пригласительный турнир мастеров хуайянской кухни 2018 года стартовал сегодня в Цзянсуском профессионально-техническом колледже кулинарии и фармацевтики в городе Хуайань /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжао Цижуй
Хуайань /пров. Цзянсу/, 18 апреля /Синьхуа/ — Всекитайский пригласительный турнир мастеров хуайянской кухни 2018 года стартовал сегодня в Цзянсуском профессионально-техническом колледже кулинарии и фармацевтики в городе Хуайань /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжао Цижуй
Хуайань /пров. Цзянсу/, 18 апреля /Синьхуа/ — Всекитайский пригласительный турнир мастеров хуайянской кухни 2018 года стартовал сегодня в Цзянсуском профессионально-техническом колледже кулинарии и фармацевтики в городе Хуайань /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжао Цижуй
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