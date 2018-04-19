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Дженнаро Гаттузо: «Милан» мог решить все вопросы к середине второго тайма"
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Дженнаро Гаттузо: «Милан» мог решить все вопросы к середине второго тайма" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал ничью в матче чемпионата Италии с «Торино» (1:1). Гаттузо считает, что его команда могла обеспечить себе победу в первом тайме и начале второго.
— Возможно, мои подопечные были немного уставшими в последние 20-25 минут, но мы должны были решить все вопросы заранее, — цитирует Sky Sport Italia Гаттузо. — С подобной проблемой мы сталкиваемся уже не в первый раз. При этом «Торино» заслужил ничью. На самом деле они могли даже выиграть, хотя и у нас был момент в самой концовке.
Торино — Милан
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