Дженнаро Гаттузо: «Милан» мог решить все вопросы к середине второго тайма"

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал ничью в матче чемпионата Италии с «Торино» (1:1). Гаттузо считает, что его команда могла обеспечить себе победу в первом тайме и начале второго.

— Возможно, мои подопечные были немного уставшими в последние 20-25 минут, но мы должны были решить все вопросы заранее, — цитирует Sky Sport Italia Гаттузо. — С подобной проблемой мы сталкиваемся уже не в первый раз. При этом «Торино» заслужил ничью. На самом деле они могли даже выиграть, хотя и у нас был момент в самой концовке.

Торино — Милан