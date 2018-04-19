Валерий Кечинов: «Игроки „Тосно“ сделали ставку на контратаки и не прогадали» 

Бывший хавбек "Спартака" Валерий Кечинов считает, что «Тосно» победил «Спартак» в полуфинале Кубка России за счет игры на контратаках. Основное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти «Тосно» победил 5:4.
— Травма Погребняка, о котором много говорили перед матчем, сыграла, судя по результату, на руку «Тосно»?
— Сложно сказать. Тут важна игра всей команды. Видно было, чего хочет команда и за счёт чего она собирается добиться результата. Не могу сказать, что уход Погребняка как-то повлиял на «Тосно». Было видно, что гости действуют очень плотно, цепко, практически не допускают грубых индивидуальных ошибок. Они сделали ставку на контратаки и не прогадали. Дотерпели и забили красивый гол.
— Главный антигерой матча Глушаков?
— Никогда так про футболиста не говорю. В прошлом сезоне он забил много победных мячей на последних минутах. Видно, что он сейчас не в лучшем состоянии, поэтому и в стартовом составе не вышел. (Арман МКРТЧЯН)
Спартак М — Тосно