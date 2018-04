Кросби стал рекордсменом «Питтсбурга» по очкам в плей-офф НХЛ, опередив Лемье

Гол в ворота «Филадельфии» позволил нападающему «Питтсбурга» Сидни Кросби набрать 173-е очко в матчах плей-офф НХЛ. Как сообщает пресс-служба клуба, 30-летний канадец является рекордсменом клуба по этому показателю. Ранее таковым был форвард Марио Лемье , на счету которого 172 очка.

GOAL! CROSBY! He knocks it in from behind the net. The #Pens lead 4-0 with 9:04 left in the 2nd period. Oh, and did we mention… Sid now has the most playoff points in franchise history? pic.twitter.com/FPVqlMOHMK

— Pittsburgh Penguins (@penguins) 19 апреля 2018 г.