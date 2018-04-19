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Сарри: «Наполи» сделает всё возможное для победы в Турине"
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Сарри: «Наполи» сделает всё возможное для победы в Турине" 

Евро-футбол.Ру 53 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Удинезе» со счетом 4:2.
"Наполи" отлично начал встречу, провел 25 минут на высоком уровне, а потом десять минут провалил. Удивительно, как мы пропустили два гола, но я доволен, потому что команда снова заиграла с остротой. Философия клуба заключается в том, чтобы стараться показывать атакующий футбол. Теперь сделаем все возможное, чтобы победить «Ювентус». В Турине тяжело выиграть, ведь «старая синьора» является одной из лучших команд Европы", — цитирует Сарри Mediaset.
Отставание «Наполи» от лидирующего «Ювентуса» перед очной встречей составляет четыре очка.
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