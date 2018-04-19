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Импровизированная урна стала поводом для шуток среди челябинцев
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Импровизированная урна стала поводом для шуток среди челябинцев 

АиФ 46 минут назад
Фото: АиФ
Пакет, вставленный в держатели для урны вместо металлического контейнера, стал поводом для шуток среди челябинцев, фотографией горожане поделились в соцсети.
По словам автора снимка, конструкцию он заметил в районе ДК «Восток». В комментариях одни жители города стали ругать воров, которые украли урну и сдали её в металлолом, а другие похвалили местного дворника за «креатив», заметив, что на улице очень чисто.
«Главное не на асфальт, уже хоть какой-то эффект», — написал один из пользователей соцсети.
«Сегодня видела дворника, у него совок на длинной ручке сделан из канистры. Россия) Сфоткать сие постеснялась, но! Это лучше чем ничего. Голь на выдумку хитра», — добавила ещё одна участница обсуждения.
«Нано-урны, по-любому биоразлагающиеся», — пошутила относительно причины замены ещё одна жительница города.
Напомним, что с начала апреля в Челябинске стартовали традиционные субботники: главам районов поручено обеспечить горожан инвентарём для уборки территорий и организовать вывоз собранного мусора.
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