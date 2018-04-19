Родственники известной гандболистки считают, что в ее смерти виноват муж

В марте этого года 24-летняя Дарья Городилова, проживающая в Краснодаре, наложила на себя руки. Гандболистка прыгнула с моста, который проходит над железной дорогой, и скончалась от удара об землю. Вскоре журналистам стало известно, что у чемпионки России по пляжному гандболу были проблемы в семье, которые и могли довести ее до самоубийства.

Со своим мужем Сергеем Степанцом Дарья познакомилась во время одного из турниров. Молодой человек красиво за ней ухаживал и вскоре сделал предложение. Спортсменка не раздумывая согласилась. Однако за день до церемонии мужчина устроил мальчишник и вел себя так вызывающе, что довел свою невесту до истерики. Тогда у нее впервые промелькнула мысль о том, не совершает ли она ошибку. Однако свадьба состоялась, и они стали жить в Майкопе. Поведение Сергея сразу изменилось. Он запретил супруге тренироваться. Девушка даже не могла спокойно выходить в магазин. Друзья стали с трудом узнавать заплаканную спортсменку.