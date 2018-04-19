Родственники известной гандболистки считают, что в ее смерти виноват муж 

В марте этого года 24-летняя Дарья Городилова, проживающая в Краснодаре, наложила на себя руки. Гандболистка прыгнула с моста, который проходит над железной дорогой, и скончалась от удара об землю. Вскоре журналистам стало известно, что у чемпионки России по пляжному гандболу были проблемы в семье, которые и могли довести ее до самоубийства.
Со своим мужем Сергеем Степанцом Дарья познакомилась во время одного из турниров. Молодой человек красиво за ней ухаживал и вскоре сделал предложение. Спортсменка не раздумывая согласилась. Однако за день до церемонии мужчина устроил мальчишник и вел себя так вызывающе, что довел свою невесту до истерики. Тогда у нее впервые промелькнула мысль о том, не совершает ли она ошибку. Однако свадьба состоялась, и они стали жить в Майкопе. Поведение Сергея сразу изменилось. Он запретил супруге тренироваться. Девушка даже не могла спокойно выходить в магазин. Друзья стали с трудом узнавать заплаканную спортсменку.
Однажды муж довел Городилову до такой сильной истерики, что она не могла успокоиться. Отец привез девушку в больницу и ей поставили диагноз — токсический гепатит. Сергей, за два месяца ее пребывания в клинике, навестил ее один раз, а друзьям сказал, что она умерла. После выписки гандболистка хотела начать новую жизнь, но супруг не оставлял ее в покое. После бессонной ночи она сказала близким, что пошла к подругам, а сама направилась к мосту, где и свела счеты с жизнью. Родные девушки уверены, что к самоубийству ее склонил супруг. Он даже не пришел на похороны Дарьи. Сам Сергей отрицает все обвинения. Его родители считают, что спортсменка страдала шизофренией и уже пыталась покончить с собой. Однако в прошлом году Городилова проходила медицинское освидетельствование и психических отклонений у нее не было обнаружено, сообщает EG.ru.