В смерти известной гандболистки Дарьи Городиловой винят ее мужа

24-летняя Дарья Городилова, чемпионка России 2015 года, погибла на Кубани — она скончалась, прыгнув с Северного моста. Есть версия, что спортсменка покончила с собой из-за тяжелых отношений с супругом. Дарья Городилова вышла замуж в 2017 году, ее мужем стал Сергей Степанец. По данным издания «СтарХит» незадолго до бракосочетания у жениха и невесты случился разлад. Мужчина перебрал со спиртным на мальчишнике и позволил себе лишнего, так что Дарья даже хотела отменить свадьбу. Девушку переубедили не делать этого. Олимпийская чемпионка-2016 Анна Сень рассказала, что, по слухам, у Городиловой имелись проблемы с мужем, так как супруг был против занятий жены спортом, ревновал и не выпускал ее из дома. В то же время Сень рассказала, что не раз видела Дарью во Дворце спорта — она занималась судейством матчей по гандболу и тренировала детей. Тем не менее, близкие знакомые Дарьи Городиловой утверждают: муж спортсменки решительно не хотел продолжения ее профессиональной карьеры в гандболе, он жаждал видеть жену домохозяйкой.

«Муж сразу дал понять, что теперь Даша — его собственность. Он запретил ей тренироваться и заявил: со спортом покончено — в трусах и майке тебя не увидит больше ни один мужчина! Без разрешения Сергея Даша даже в магазин не могла пойти. Она жила как в клетке», — рассказали очевидцы.

Зимой близкие Сергея Степанца позвонили родителям спортсменки и попросили забрать ее к себе. По словам отца девушки, Владимира Городилова, он увидел дочь в тяжелом эмоциональном состоянии — Дарья постоянно плакала. Находясь у родителей, она сильно заболела, но супруг приехал навестить ее лишь один раз. Некоторым знакомым он сообщил о ее смерти. Инцидент с падением с моста произошел на следующий день после того, как Городилова, выписавшись из больницы, встретилась с мужем. У пары произошел неприятный разговор на повышенных тонах. Его свидетели утверждают, что супруг гандболистки кричал на нее, показывая ей какие-то документы. Мужа спортсменки подозревают в том, что он довел ее до самоубийства, но его причастность к гибели молодой женщины еще необходимо доказать. Ранее МедикФорум писал о скоропостижной смерти 24-летнего участника популярного шоу «Comedy Баттл», ведущего и игрока КВН Андрея Жмакина.