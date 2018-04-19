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Сегодня депутаты Заксобрания ЯНАО рассмотрят более тридцати вопросов
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Сегодня депутаты Заксобрания ЯНАО рассмотрят более тридцати вопросов 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 19 апреля, в Салехарде проходит очередное заседание Законодательного Собрания ЯНАО.
В повестке — более сорока вопросов. Одним из главных станет доклад о состоянии регионального законодательства в 2017 году, который представит спикер парламента Сергей Ямкин.
Депутаты продолжат практику рассмотрения вопросов о социально-экономическом развитии муниципалитетов. Лабытнанги рассказывали о формировании городской среды на прошлом заседании, сейчас эстафету примет Салехард. Глава окружной столицы и председатель городской думы расскажут о достижениях и проблемах в этих сферах.
Также планируется внесение поправок в региональные законы о прожиточном минимуме в автономном округе, об административных правонарушениях и законы, регулирующие предоставление мер социальной поддержки.
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