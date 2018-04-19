Сегодня депутаты Заксобрания ЯНАО рассмотрят более тридцати вопросов

Сегодня, 19 апреля, в Салехарде проходит очередное заседание Законодательного Собрания ЯНАО.

В повестке — более сорока вопросов. Одним из главных станет доклад о состоянии регионального законодательства в 2017 году, который представит спикер парламента Сергей Ямкин

Депутаты продолжат практику рассмотрения вопросов о социально-экономическом развитии муниципалитетов. Лабытнанги рассказывали о формировании городской среды на прошлом заседании, сейчас эстафету примет Салехард. Глава окружной столицы и председатель городской думы расскажут о достижениях и проблемах в этих сферах.

Также планируется внесение поправок в региональные законы о прожиточном минимуме в автономном округе, об административных правонарушениях и законы, регулирующие предоставление мер социальной поддержки.