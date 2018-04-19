Роман Абросимов: «Играть намного легче, чем смотреть матч своей команды с трибуны» 

Защитник «Ак Барса» Роман Абросимов заявил, что ему тяжело следить за серией со СКА с трибуны. Сам Абросимов не может выходить на лед из-за травмы. После трех матчей в финале Кубка Гагарина «Ак Барс» впереди 2-1.
— Тяжело было смотреть эти матчи со стороны? — Я скажу, что играть намного легче, чем смотреть матч своей команды с трибуны. Это очень волнительно. Переживать за партнеров по команде — крайне тяжело. Лучше уж выходить на лед, когда ты можешь чем-то конкретно помочь своему клубу в игре. Но из-за травмы я не могу себе этого сейчас позволить, хотя стараюсь сохранять позитивный настрой даже в этой ситуации, — цитируют "Известия" Абросимова. Очень приятно, что на арене в Казани потрясающая атмосфера — трибуны забиты до отказа, и зрители нас очень здорово поддерживают.