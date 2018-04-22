«Большой куш». Прогнозы на НБА. Ставки на баскетбол

«Кливленд» сравняет счёт в серии, «Сперс» и «Уорриорз» наберут больше 204 очков и очередной статистический экспресс — в «Большом куше».

— Бабушка, а почему у тебя такие большие руки? — Это чтобы покрепче обнять тебя, дитя мое. — Бабушка, почему у вас такие большие уши? — Чтобы лучше слышать, дитя мое. — Бабушка, почему у вас такие большие глаза? — Да потому, внученька, что я в шоке от результатов очередного игрового дня. Что тут скажешь? Пожалуй, ничего. И логично всё вроде, и обоснованно. Было. Вот только в итоге имеем провал по всем фронтам. В противостоянии «Портленда» с «Нью-Орлеаном» мы заиграли достаточно комфортную плюсовую фору на Лилларда и Ко. Но «+7» в желаниях, превратились в «+8» по итогам. «Трэйл Блэйзерс» получили «свип» по итогам серии, а мы лишились прибыли от одной из главных ставок игрового дня. «Миннесота» камня на камне не оставила от «Хьюстона». Реализация трёхочковых бросков с гроссмейстерскими 55,6% и самоотверженная игра в защите, позволила ребятам Тома Тибодо поквитаться с «Рокетс» за все унижения и по ходу сезона, и за разгром в прошлом матче серии. Деррик Роуз — это нечто поистине феноменальное, граждане. Чертовски приятно видеть такую игру самого молодого MVP в истории лиги. Рики Рубио, вместо заявленных нами 16 очков, взял и оформил триплдабл. 26 очков, 10 передач и 11 подборов позволили «Юте» перехватить инициативу в серии. Что неудивительно при полной и безоговорочной доминации «Джаз» под щитами. Ну и последней ложкой дёгтя стала игра Дарио Шарича . Имея в активе 7 очков уже после первой четверти, хорватская надежда «Сиксерс» попал под каток защитных построений «Хит». Да и не летело у него совсем. Но это никоим образом не помешало «Филадельфии» одержать очередную победу и повести в серии 3-1. В нашем банке тем временем 30 622 фишки.

Событие

Матч #4 первого раунда плей-офф НБА «Индиана Пэйсерз» — «Кливленд Кавальерс». Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 1.92/2.0, фора (-1,0) за 1.96. Тоталы — хозяева (102,5) за 1.95; гости (101,5) за 1.95; общий (204,5) за 1.96. Выбор — победа «Кливленда» с форой (-1,0) с коэффициентом 2.02. Ставка — 10 000 фишек (возможная прибыль — 10 200 фишек). Еxtremis malis extrema remedia, что в переводе с латыни означает — трудные времена требуют трудных решений. Вы можете считать автора сторонника теории заговоров, но учитывая законы современного мира, баскетбол — это не просто игра. Это шоу, в котором крутятся миллиарды долларов. Максимальные контракты игроков и заоблачная стоимость клубов, не идут ни в какое сравнение со спонсорскими контрактами, финансовыми вливаниями в телевизионные трансляции с обилием рекламы и в банальные продажи билетов на матчи. С продажей пива, хот-догов, майками, кроссовками и разнообразной атрибутикой. Это индустрия, которая зациклена только на финансовой составляющей. Доходы стали определяющим фактором существования современного спорта. И поэтому неуместно будет описывать преимущества и недостатки коллективов. Приводить статистику и анализировать возможное и вероятное течение предстоящего поединка. Здесь всё гораздо проще и сложнее одновременно. «Кливленд» — это деньги. Это огромное количество люксовых машин, яхт, элитарной недвижимости и прочих благ жизни, недоступных рядовому обывателю. И поэтому лига всеми силами будет тянуть Леброна и Ко в следующий раунд. Неоднозначные свистки и спорные нарушения, сомнительные фолы и придуманные штрафные. А всё это потому, что 3-1 в серии практически гарантированно означают проход в следующий этап «Индианы». А это, в свою очередь, означает потерянные миллиарды долларов. Мы с вами не раз и не два становились свидетелями вопиющей несправедливости. Тут вам и дисквалификации, куда же без не менее сомнительных технических фолов разной степени. И если автор и заблуждается относительно всего вышеперечисленного, то этот матч первое, по-настоящему серьёзное испытание для «Кавальерс» в нынешнем сезоне. И первая половина предыдущей игры лучше всяких эпитетов способна описать на что же на самом деле способен коллектив из Огайо. Ну и наличие в составе Леброна Джеймса — это уже фундамент и опора для успешного выступления. Особенно когда отступать уже некуда.

Событие

Матч #2 первого раунда плей-офф НБА «Сан-Антонио Сперс» — «Голден Стэйт Уорриорз». Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 3.52/1.36, фора (-6,5) за 1.96. Тоталы — хозяева (98,5) за 1.95; гости (105,5) за 1.94; общий (203,5) за 1.96. Выбор — тотал матча больше 204 очков с коэффициентом 2.0. Ставка — 3000 фишек (возможная прибыль — 3000 фишек). Досадно, конечно, но, судя по всему, «Сан-Антонио» ожидает 4-0. С шансами или нет — судить сложно. Но судя по игре и разнице в классе — справедливо. И если предположить, что Грег Попович сможет найти и нужные слова, и комбинации, и серия заиграет новыми красками можно, то представить, что «Голден Стэйт» упустит преимущество в три победы — невозможно. А ставка именно на суммарный тотал матча напрашивается сразу по нескольким причинам. Во-первых, в каждом из матчей серии коллективы с запасом преодолевали отметку в 204 очка. Во-вторых, уж в решающей-то игре у снайперов «Сперс» должно наконец-то полететь. С хромающей на обе ноги реализацией дальних бросков даже мизерные шансы превращаются в ничто. Ну и, наконец, в ставке на общий тотал поединка задействованы обе команды. И пояснять кто такие «Уорриорз» и на что они способны — нет никакого смысла. Хотя, если следовать теории заговоров, то просматривается вероятность, при которой дружина Стива Керра не будет особо напрягаться. Тут вам и лишний шанс на травму ведущих игроков, тут вам и желание закончить всё на домашней арене. Да и немного продлить серию для полного восстановления Стэфа Карри не помешало бы. Но это уже заговор с множеством переменных. А его можно списать на банальное весеннее обострение.

Экспресс

Выбор — количество трёхочковых в матче «Вашингтон Уизардс» — «Торонто Рэпторс» больше 21,5 с коэффициентом 1.91.

Выбор — тотал передач «Милуоки» меньше 23,5 с коэффициентом 1.91.

Ставка — 3000 фишек с коэффициентом 3.6481 (возможная прибыль — 7945 фишек).