Автор «Чемпионата» Алексей Кужель предложил вариант для ставки на четвертый матч первого раунда плей-офф НБА «Индиана Пэйсерс» — «Кливленд Кавальерс». Ставка: победа «Кливленда» с форой (-1,0) с коэффициентом 2.02.
«Учитывая законы современного мира, баскетбол — это не просто игра. Это шоу, в котором крутятся миллиарды долларов. Максимальные контракты игроков и заоблачная стоимость клубов, не идут ни в какое сравнение со спонсорскими контрактами, финансовыми вливаниями в телевизионные трансляции с обилием рекламы и в банальные продажи билетов на матчи. Это индустрия, которая зациклена только на финансовой составляющей. Доходы стали определяющим фактором существования современного спорта. И поэтому неуместно будет описывать преимущества и недостатки коллективов. Приводить статистику и анализировать возможное и вероятное течение предстоящего поединка. Здесь всё гораздо проще и сложнее одновременно. «Кливленд» — это деньги. Это огромное количество люксовых машин, яхт, элитарной недвижимости и прочих благ жизни, недоступных рядовому обывателю. И поэтому лига всеми силами будет тянуть Леброна и Ко в следующий раунд. Неоднозначные свистки и спорные нарушения, сомнительные фолы и придуманные штрафные. А всё это потому, что 3-1 в серии практически гарантированно означают проход в следующий этап «Индианы». А это, в свою очередь, означает потерянные миллиарды долларов. Мы с вами не раз и не два становились свидетелями вопиющей несправедливости. Тут вам и дисквалификации, куда же без не менее сомнительных технических фолов разной степени. И если автор и заблуждается относительно всего вышеперечисленного, то этот матч первое, по-настоящему серьёзное испытание для «Кавальерс» в нынешнем сезоне. И первая половина предыдущей игры лучше всяких эпитетов способна описать на что же на самом деле способен коллектив из Огайо. Ну и наличие в составе Леброна Джеймса — это уже фундамент и опора для успешного выступления. Особенно когда отступать уже некуда.», — отметил Кужель. Старт встречи — 23 апреля в 3:30 мск.