«Индиана» — «Кливленд»: прогноз «Чемпионата» на матч плей-офф НБА

Автор «Чемпионата» Алексей Кужель предложил вариант для ставки на четвертый матч первого раунда плей-офф НБА «Индиана Пэйсерс» — «Кливленд Кавальерс». Ставка: победа «Кливленда» с форой (-1,0) с коэффициентом 2.02.