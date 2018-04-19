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Билеты на ЧМ-2018: заветных квитков осталось всего около миллиона
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Билеты на ЧМ-2018: заветных квитков осталось всего около миллиона 

Мир24 1 час назад
В России стартовал последний этап продажи билетов на чемпионат мира по футболу. Спрос на них оказался огромным. И после первого дня их осталось всего порядка миллиона, передает «МИР 24». На матчи сборной России все еще остаются свободные места, но самые дешевые билеты разошлись уже в первые часы. Сейчас поболеть за команду Станислава Черчесова смогут те, у кого есть свободные 23 тысячи рублей. И это минимум. А вот с надеждами попасть на матчи с участием команд топ-класса уже можно попрощаться. По крайней мере, на групповом этапе чемпионата. Поединок Португалии с Испанией пройдет при аншлаге. Такие звезды, как Криштану Роналду, Андрес Иньеста или Серхио Рамос, и диктуют спрос. Для тех, кому просто хочется окунуться в атмосферу мундиаля, но все равно, на какие матчи идти, — предложений масса. К примеру, на поединок сборных Панамы и Туниса билетов еще очень много. Причем даже в самом дешевом сегменте.
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