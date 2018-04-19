Екатеринбургские памятники отдадут под защиту ЮНЕСКО

Екатеринбургские памятники эпохи конструктивизма могут попасть в список Всемирного наследия ЮНЕСКО . Об этом заявил директор Екатеринбургского центра по охране и использованию исторического и культурного наследия Леонид Генин, передает "Уралинформбюро"

По его словам, большинство зданий в стиле конструктивизма, построенных в городе в 20-е и 30-е годы прошлого века и занесенных в реестр ОКН, находятся в удовлетворительном состоянии и могут претендовать на включение в реестр международной организации.

"Различные общественные группы в качестве таковых предлагают рассматривать комплекс «Городка чекистов», постройки соцгородка Уралмаша или стадион «Динамо» в центре города", — пояснил Генин на открытии в администрации Екатеринбурга выставки, посвященной деятельности городских властей по охране культурного наследия.

Как пояснили в пресс-службе муниципалитета, для подачи соответствующей заявки необходимо подготовить пакет исторических и научно-проектных документов, рассказывающих не только о самих памятниках, но и об окружающих их территориях, включая определение видовых зон. Это может потребовать внесение изменений в градостроительные документы.

После подачи заявки оценить объект должны эксперты ЮНЕСКО, которые ради этого приедут в Екатеринбург. От момента подачи заявки до установления статуса объекта может пройти более пяти лет.

В уральской столице статус ОКН имеют около 700 объектов, из которых 123 находятся полностью или частично в муниципальной собственности. Как ранее рассказала «Уралинформбюро» председатель совета Свердловского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Людмила Михайлова , примерно 170 памятников относятся к эпохе конструктивизма.

Самыми известными среди них считаются гостиницы «Исеть», «Мадрид» и «Большой Урал», Белая башня на Уралмаше, Музей истории и археологии Среднего Урала, здание Свердловской киностудии, Главпочтамт и спорткомплекс «Динамо».

Все они находятся в разном техническом состоянии и юридическом статусе. Например, «Мадрид» в прошлом году попал в так называемую «рублевую аренду»: его арендовала челябинская фирма, специализирующаяся на турпоездках из Китая. Гостиницу «Исеть» премьер-министр России Дмитрий Медведев в 2017 году распорядился передать из федеральной собственности в областную.

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