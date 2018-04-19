Челябинка представит Россию на «Славянском базаре в Витебске»

Челябинка Александра Карабешкина в июле представит Россию на международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске». Накануне выпускница образцовой студии эстрадного вокала «Тутти» прошла финальный национальный отборочный тур.

— В финале, который состоялся 18 апреля в московском фольклорном центре Людмилы Рюминой , за право выступить на одном из самых престижных конкурсов боролись 11 претендентов. Все участники очень сильные и достойные, — рассказала мама Александры и художественный руководитель студии «Тутти» Елена Карабешкина. — Александра исполнила три произведения и покорила жюри.

По словам руководителя ансамбля, Александра является лауреатом премии «Андрюша» и многократным победителем международных конкурсов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Болгарии, Италии.

— Но конкурс такого масштаба, конечно, большая ответственность, — добавила Елена Карабешкина.

Сейчас Александре предстоит большая подготовка к финалу фестиваля, который пройдёт в Витебске с 12 по 16 июля.