Челябинка представит Россию на «Славянском базаре в Витебске» 

Челябинка Александра Карабешкина в июле представит Россию на международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске». Накануне выпускница образцовой студии эстрадного вокала «Тутти» прошла финальный национальный отборочный тур.
— В финале, который состоялся 18 апреля в московском фольклорном центре Людмилы Рюминой, за право выступить на одном из самых престижных конкурсов боролись 11 претендентов. Все участники очень сильные и достойные, — рассказала мама Александры и художественный руководитель студии «Тутти» Елена Карабешкина. — Александра исполнила три произведения и покорила жюри.
По словам руководителя ансамбля, Александра является лауреатом премии «Андрюша» и многократным победителем международных конкурсов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Болгарии, Италии.
— Но конкурс такого масштаба, конечно, большая ответственность, — добавила Елена Карабешкина.
Сейчас Александре предстоит большая подготовка к финалу фестиваля, который пройдёт в Витебске с 12 по 16 июля.
В марте челябинский вокальный коллектив Elens group, в составе которого выступает Александра Карабешкина, покорил сердца жюри шоу «Песни» на ТНТ. В эфире программы шесть солисток услышали единогласное да от Тимати, Максима Фадеева и Павла Воли. В 2017 году 18-летняя Александра Карабешкина завоевала первое место на чемпионате России «Караоке без границ — 2017».