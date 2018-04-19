«Уфа» поздравила экс-игрока клуба с победой в чемпионате Англии 

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб поздравил экс-полузащитника команды Александра Зинченко с титулом чемпиона первенства Англии, который был завоеван им в составе «Манчестер Сити».
"Мы со стороны клуба уже поздравили Сашу с чемпионством в АПЛ. Нам очень приятно, что этот парень прошел через нашу систему и вырос в серьезного игрока. Для «Уфы» это тоже большой плюс. Мы будем всегда болеть за Зинченко и поддерживать его", — цитирует Газизова газета «Известия».
Ранее главный тренер петербургского "Зенита" Роберто Манчини поздравил «Манчестер Сити» с досрочным завоеванием титула чемпиона Англии.