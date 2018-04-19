Юные ямальцы покажут свою силушку на окружной параспартакиаде

В Ноябрьске 21 апреля стартует третья окружная параспартакиада среди детей.

В соревнованиях примут участие спортсмены из Губкинского, Нового Уренгоя, Надыма, Муравленко, Салехарда, Ноябрьска, Пуровского и Ямальского районов. Всего около 60 человек. Они посостязаются в шахматах, шашках, плавании, легкой атлетике и настольном теннисе. Кроме того, состоится апробация нормативов (тестов) комплекса ГТО для спортсменов-инвалидов. Победителям вручат дипломы, кубки и денежные призы.

Соревнования пройдут в современном спортивно-оздоровительном комплексе «Зенит» имени Юрия Морозова и специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва.

Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружном департаменте по физической культуре и спорту, параспартакиада для детей до 18 лет в Ноябрьске проводится в третий раз для привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Организаторы мероприятия — Федерация адаптивного спорта Ямало-Ненецкого автономного округа и окружной департамент по физической культуре и спорту.