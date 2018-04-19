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Юные ямальцы покажут свою силушку на окружной параспартакиаде
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Юные ямальцы покажут свою силушку на окружной параспартакиаде 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Ноябрьске 21 апреля стартует третья окружная параспартакиада среди детей.
В соревнованиях примут участие спортсмены из Губкинского, Нового Уренгоя, Надыма, Муравленко, Салехарда, Ноябрьска, Пуровского и Ямальского районов. Всего около 60 человек. Они посостязаются в шахматах, шашках, плавании, легкой атлетике и настольном теннисе. Кроме того, состоится апробация нормативов (тестов) комплекса ГТО для спортсменов-инвалидов. Победителям вручат дипломы, кубки и денежные призы.
Соревнования пройдут в современном спортивно-оздоровительном комплексе «Зенит» имени Юрия Морозова и специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва.
Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружном департаменте по физической культуре и спорту, параспартакиада для детей до 18 лет в Ноябрьске проводится в третий раз для привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Организаторы мероприятия — Федерация адаптивного спорта Ямало-Ненецкого автономного округа и окружной департамент по физической культуре и спорту.
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