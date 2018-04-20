Москва и Подмосковье утвердили план действий по развитию промышленного потенциа

Власти Подмосковья и Москвы подписали дорожную карту реализации соглашения о сотрудничестве в целях развития промышленного потенциала Московской области. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу, 20 апреля.

Со стороны Подмосковья документ подписал министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев , со стороны Москвы — руководитель столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин

«В рамках подписанного соглашения совместно с департаментом Москвы был разработан целый ряд мер по продвижению потенциала наших предприятий на внешних рынках, поддержке инновационной продукции. Все указанные меры должны позволить предприятиям, находящимся в двух субъектах, наиболее полно пользоваться мерами поддержки как одного субъекта, так и другого», — сказал Буцаев.

В середине февраля губернатор Мособласти Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин заключили соглашение о стратегическом развитии столичного региона до 2025 года. Соглашение направлено на развитие промышленного потенциала столичного региона.

Дорожная карта предполагает создание единого портала производителей продукции обрабатывающих производств Московского региона. На портале будут публиковать данные о предприятиях, их продукции и свободных производственных мощностях, в том числе в целях размещения контрактного производства. Кроме того, дорожная карта предусматривает предоставление совместных мер господдержки, организацию взаимодействия технопарков, промышленных комплексов и индустриальных парков, говорится в сообщении.