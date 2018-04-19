Вячеслав Володин отметил потенциал развития Подмосковья 

18 апреля состоялась встреча Губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и спикера Государственной думы Вячеслава Володина. В ходе обсуждения были подняты актуальные вопросы, касающиеся жизни Московской области. Встреча политиков проходила в здании Госдумы.
«Также наметили планы дальнейшего совместного сотрудничества», — сообщил Андрей Воробьёв в одной из социальных сетей.
«У Московской области большой потенциал развития промышленности и сельского хозяйства, и нам важно, чтобы регион получал новые возможности для роста», — сказал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.