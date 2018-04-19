Маурицио Сарри: «Доволен, что „Наполи“ снова заиграл остро»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри похвалил команду после победы над «Удинезе» (4:2) в матче чемпионата Италии. Отставание неаполитанцев от лидирующего «Ювентуса» сократилось до четырех очков.

— Мы очень хорошо начали матч, провели 25 минут на высоком уровне, а потом 10 минут неудачно, — цитирует Mediaset Сарри. — Было еще одно десятиминутное затмение, но к концу игры мы оказались на высоте. Удивительно, как мы пропустили два мяча, но я очень доволен, потому что команда снова заиграла остро. Наша философия заключатся в том, чтобы играть в атакующий футбол в любой ситуации. Сделаем теперь все возможное, чтобы обыграть «Ювентус». Понятно, что в Турине тяжело добиваться победы, поскольку «Ювентус» одна из лучших команд Европы.