Ещё
Маурицио Сарри: «Доволен, что „Наполи“ снова заиграл остро»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Маурицио Сарри: «Доволен, что „Наполи“ снова заиграл остро» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри похвалил команду после победы над «Удинезе» (4:2) в матче чемпионата Италии. Отставание неаполитанцев от лидирующего «Ювентуса» сократилось до четырех очков.
— Мы очень хорошо начали матч, провели 25 минут на высоком уровне, а потом 10 минут неудачно, — цитирует Mediaset Сарри. — Было еще одно десятиминутное затмение, но к концу игры мы оказались на высоте. Удивительно, как мы пропустили два мяча, но я очень доволен, потому что команда снова заиграла остро. Наша философия заключатся в том, чтобы играть в атакующий футбол в любой ситуации. Сделаем теперь все возможное, чтобы обыграть «Ювентус». Понятно, что в Турине тяжело добиваться победы, поскольку «Ювентус» одна из лучших команд Европы.
Спорт-Экспресс: последние новости
Александр Самедов: "У "Спартака" образца 2003 года очень мало общего с нынешним" Роман Абросимов: "Играть намного легче, чем смотреть матч своей команды с трибуны" Гильерме вышел на 2-е место по сухим матчам за "Локомотив"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним16
«Манчестер Сити» заплатит «Уфе» за чемпионский титул
Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США
Каррера готов уйти в отставку3
ЦСКА обеспечил себе участие в еврокубках1
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение