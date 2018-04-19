Филип Форсберг: «Колорадо» не сдастся, но мы готовы к этому

— У них хорошая команда. Мы здорово провели два периода, доминировали, но помнили, что они умеют играть и не собираются сдаваться. Там много хороших игроков. И они очень старались. Чуть было не сравняли счет, были близки к этому, но мы победили.

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«Колорадо» не сдастся. Мы готовы к этому. Все матчи в серии получаются очень упорными, и мы думаем, что игра в субботу не станет исключением, — передает слова Форсберга официальный сайт НХЛ.

Добавим, что после этой встречи счет в серии стал 3-1 в пользу «Предаторз». Следующий матч пройдет состоится в Нэшвилле в субботу и начнется в 04:30 по Москве.